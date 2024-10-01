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На подарки ко Дню учителя жители Самары потратят в этом году 2800 рублей

1 октября 2024 09:48
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На подарки ко Дню учителя жители Самары потратят в этом году 2800 рублей

Средняя стоимость подарка классному руководителю ко Дню учителя за год выросла. Кроме традиционных букетов, в топе подарков — сертификаты, наборы чая, кофе и конфет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 3000 родителей школьников из всех округов страны.

В Самаре средние расходы на поздравление классного руководителя в этом году составят 2800 рублей. В 2023 году стоимость подарка составляла 2200 рублей.

Средняя стоимость подарка классному руководителю на День учителя по России составляет 3900 руб. (в прошлом году родительские комитеты в среднем тратили 3200 руб.). В Москве подарок учителю обойдется классным фондам в 4500 рублей, в Санкт-Петербурге — в 3500 рублей, в Екатеринбурге — в 3300 руб.

Самые популярные идеи подарков учителю — традиционный букет цветов (62%), подарочные сертификаты (30%), наборы чая, кофе и/или конфет (24%).

Только 6% родителей ответили, что в классе, где учатся их дети, не поздравляют классного руководителя с Днем учителя.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 521
Время проведения: 9—27 сентября 2024 года
Исследуемая совокупность: родители школьников
Размер выборки: 3000 респондентов

Вопрос: «Сколько денег в этом году ваш класс потратит на поздравление классного руководителя с Днем учителя (букет и/или подарок)? Если у вас несколько детей, учащихся в разных классах, пожалуйста, назовите среднюю сумму»

Теги: Опрос

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