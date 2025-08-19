Я нашел ошибку
Главные новости:
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 112.
Ночью 20 августа в северных районах Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
И ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн.руб. (из федерального бюджета – 19,58 млн.руб., из регионального – 2,67 млн.руб.).
САТОБ стал в 2025 году участником нацпроекта «Семья»
Леонид Слуцкий: около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей.
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ
Владимир является ведущим артистом театра драмы, постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики.
Заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»
Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального развития медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.
Минздрав СО подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер
На занятие приглашают всех желающих.
Центр поиска пропавших людей региона проведет полевое практическое занятие
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Львова-Белова: о ряде нововведений в школах с 1 сентября

19 августа 2025 15:46
177
Контрольные работы теперь будут занимать не больше десяти процентов учебного времени по каждому предмету.

С начала нового учебного года в школах вступит в силу ряд нововведений, заявила уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

В некоторых школах в пробном режиме введут оценки за поведение. Минпросвещения в июле сообщало, что для проведения эксперимента выбрали 84 школы. Они находятся в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

Право выставлять оценку за поведение могут дать классному руководителю. Затем итоги, включая промежуточные результаты, обсудят с профессиональным сообществом и родителями. Они также оценят целесообразность дальнейшего расширения проекта на другие регионы.

Контрольные работы теперь будут занимать не больше десяти процентов учебного времени по каждому предмету. Согласно новым правилам, школьники будут выполнять их в течение одного или двух уроков (длительность каждого составляет не более 45 минут).

Длительность практической работы, не представляющей собой форму контроля, будет составлять один урок.

Львова-Белова отметила, что в пунктах сдачи ЕГЭ теперь смогут находиться родители школьников, чтобы контролировать соблюдение комфортных условий для экзаменуемых и защищать права выпускников. Об этом нововведении впервые сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

В школах будет действовать новый порядок оказания медпомощи ученикам, появится должность медицинской сестры-специалиста, а для медпунктов изменится стандарт их оснащения. Новая категория медработников позволит улучшить диагностику и лечение, а также повысить эффективность профилактических мероприятий.

Из программы 5-7-х классов исключат обществознание, но при этом появится курс "История нашего края". Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что обществознание, начиная с 1 сентября 2026 года, будет изучаться с 9-го класса.

Теги: Школа

Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
459
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
462
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
830
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
646
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
750
