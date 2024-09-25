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Каждый второй житель Самары считает, что сейчас в школах учат хуже, чем 10 лет назад

25 сентября 2024 10:10
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Каждый второй житель Самары считает, что сейчас в школах учат хуже, чем 10 лет назад

По мнению жителей Самары, лучше всего школа тренирует память и внимание. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил отношение общества к системе школьного образования, опросив экономически активных горожан из Самары.

С критикой среднего образования выступил каждый второй житель Самары: 51% считают, что школьное образование стало хуже, чем 10 лет назад. Чаще это мнение разделяют те, кому сейчас от 35 до 44 лет (58%): «Методики неполноценные и дают урезанный материал», «И с каждым годом всё хуже».

11% жителей Самары отмечают, что современное школьное образование в России осталось на том же уровне что и 10 лет назад. 14% респондентов уверены, что школьное образование в целом стало лучше. Чаще об этом говорят те, кто моложе, — каждый пятый в возрасте до 34 лет.

По оценкам опрошенных, современное школьное образование лучше развивает память и внимание (средний балл — 3,4 и 3,2 соответственно по 5-балльной шкале), хуже — критическое мышление и практические навыки (2,7 и 2,8 балла соответственно).

6 из 10 жителей Самары уверены, что современное школьное образование не дает достаточного количества полезных практических навыков и умений выпускникам. Мужчины говорят об этом чаще женщин. Уровень убежденности в несостоятельности знаний и навыков выпускников растет с возрастом опрошенных.

18% горожан более оптимистичны, по их мнению, школьное образование способствует развитию практических навыков у учащихся.

Каким умениям школа должна уделять повышенное внимание: по мнению жителей Самары, для формирования практических навыков в первую очередь необходимы уроки труда или домоводства (27%), обучение финансовой грамотности (16%), логике (13%): «Стоит вернуть уроки труда с верстаками и станками для мальчиков, для девочек — шитье и готовка»; «Планирование семейного бюджета»; «Важно формировать критическое восприятие действительности, умение анализировать информацию». Необходимо отметить, что, реагируя на запросы общества, школы уже включают те или иные предметы в качестве основных или факультативных дисциплин, однако такие возможности есть не у всех образовательных учреждений, и в целом проблема неподготовленности подростков ко взрослой жизни по-прежнему актуальна. Современным молодым людям, по мнению жителей Самары, важна компьютерная грамотность (9%). По 8% респондентов — за то, чтобы отдать больше часов основным предметам (в частности, истории), уделять внимание формирования коммуникативных навыков и общей самостоятельности.

Время проведения: 9—22 сентября 2024 года

Теги: Опрос

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