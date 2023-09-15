Каждая вторая компания Самары хотела бы участвовать в программе распределения выпускников вузов

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Каждый второй работодатель готов участвовать в программе распределения — предоставлять рабочие места выпускникам вузов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

Каждая вторая компания (51%) хотела бы участвовать в программе распределения выпускников вузов, если власти примут решение вернуться к этой системе. Судя по комментариям, чаще всего работодатели рассчитывают привлечь таким образом молодых инженеров различных специальностей. Еще в 15% организаций сообщили, что они уже сотрудничают с университетами по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Каждая пятая компания (19%) не хочет участвовать в программе распределения выпускников: «Нам нужны люди с опытом».



Компаний, уже сотрудничающих с вузами по вопросам трудоустройства молодых специалистов, больше всего среди организаций с численностью свыше 1000 человек (40%).



О готовности вернуться к системе распределения выпускников чаще всего говорят в сфере здравоохранения и производства (55 и 53% соответственно). Уже наладивших взаимодействие с университетами работодателей больше всего в IT- и образовательной отрасли (27 и 23% соответственно).





Время проведения: 1 августа — 14 сентября 2023 года