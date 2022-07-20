Как и в прошлом году: Дмитрием Азаровым было принято решение о дополнительной поддержке абитуриентов СО

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Как и в прошлом году, Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым было принято решение о дополнительной поддержке для поддержки абитуриентов Самарской области! С сентября 2022 года выпускникам 11-х классов будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей.



Получателями единовременной денежной выплаты будут выпускники 11-х классов образовательных организаций, получившие в 2022-м году аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании и поступившие в год выпуска в профессиональные образовательные организации (ССУЗы) или высшие учебные заведения (ВУЗы)



Рассказывает заместитель министра социально-демографической и семейной политики Галина Андриянова.

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Фото: скриншот видео