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Как и в прошлом году: Дмитрием Азаровым было принято решение о дополнительной поддержке абитуриентов СО
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Как и в прошлом году: Дмитрием Азаровым было принято решение о дополнительной поддержке абитуриентов СО

20 июля 2022 16:17
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С сентября 2022 года выпускникам 11-х классов будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей.

Как и в прошлом году, Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым было принято решение о дополнительной поддержке для поддержки абитуриентов Самарской области! С сентября 2022 года выпускникам 11-х классов будет предоставляться единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей.

Получателями единовременной денежной выплаты будут выпускники 11-х классов образовательных организаций, получившие в 2022-м году аттестат о среднем общем образовании или диплом о среднем профессиональном образовании и поступившие в год выпуска в профессиональные образовательные организации (ССУЗы) или высшие учебные заведения (ВУЗы)

Рассказывает заместитель министра социально-демографической и семейной политики Галина Андриянова.

Подробнее здесь.

 

Фото:  скриншот видео

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