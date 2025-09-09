Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.34
0.78
EUR 96.57
1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»

9 сентября 2025 17:37
141
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.

Фонд содействия инноваций (ФСИ) подвёл итоги конкурса «Студенческий стартап». Гранты в размере 1 млн рублей получат 60 студенческих проектов из Самарской области. Регион вошел в число лидеров страны по количеству поданных заявок. Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов. «Талантливая молодёжь — наш главный ресурс для технологического рывка!», - отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 
Наибольшее число победителей «Студенческого стартапа 2025» - из Самарского государственного технического университета (22 проекта), Самарского университета им. Королёва (15 проектов) и Самарского государственного медицинского университета (8 проектов). 
«В Самарской области живет талантливая и целеустремленная молодежь, готовая создавать собственные технологические бизнесы. И это мощнейший драйвер развития не только для региона, но и для всей страны. Уверен, что полученные гранты станут для победителей надежным трамплином для дальнейшего развития. За этим последуют новые инвестиции, выход на рынок и создание реальных, конкурентоспособных продуктов. И наша задача здесь — и дальше поддерживать этот импульс, создавать условия, чтобы лучшие умы могли реализовывать свои амбиции в родном регионе, укрепляя технологический суверенитет и экономику всей страны», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Основные тематические направления победивших проектов – новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, а также цифровые технологии. 
Приём заявок в рамках конкурса 2025 года проводился по 7 тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. 
Резидент технопарка «Жигулёвская долина», аспирант Тольяттинского госуниверситета Олег Синичкин уже имеет опыт в ИТ-проектах, в том числе, посвящённых онлайн-образованию. Молодой человек стал победителем «Студенческого стартапа 2025» с проектом «Создание онлайн-платформы для геймификации карьерного пути развития». 
«Проект должен помочь школьникам и студентам выстроить персональную карьерную траекторию при помощи искусственного интеллекта и геймификации, – пояснил Олег Синичкин. – Онлайн-платформа поможет решить проблему, с которой часто сталкиваются молодые люди. Зачастую они получают образование по одному направлению, а работают в другой сфере, в итоге мы отмечаем проблемы студентов в учёбе и нехватку квалифицированных кадров. Идея платформы возникла из собственного опыта сложного выбора между учебой, творчеством, бизнесом. Грант поможет создать и запустить платформу: разработать основные модули, интегрировать с сайтами вакансий и образовательными программами, провести тестирование и рекламу, привлечь в команде проекта специалистов».
Мария Львова учится в ординатуре СамГМУ, в 2023 году она уже становилась победительницей программы «УМНИК». В этом году одним из победителей конкурса «Студенческий стартап» стал её проект «Разработка способа проведения кожных диагностических иммунологических проб», идея которого родилась во время заседания студенческого научного кружка кафедры фтизиатрии и пульмонологии СамГМУ. 
«Разработка позволит более рациональным способом проводить туберкулинодиагностику, – рассказала Мария Львова. – В частности, поможет обеспечить нужную дозировку туберкулина в устройстве, а также облегчить саму процедуру. Особенно это будет полезно для небольших коллективов и для отдалённых населённых пунктов, где есть, к примеру, только фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас нужна медсестра, которая имеет сертификат, позволяющий работать с туберкулином. Наша разработка позволит проводить данную процедуру любой процедурной медицинский сестре, что сделает более доступным скрининг для большого количества и взрослых, и детей. 
По словам разработчицы, устройство визуально отличается от привычных шприцев, поэтому не будет вызывать негативных реакций и страха у пациентов-детей. 
Конкурс «Студенческий стартап» проводится Фондом содействия инновациям с 2022 года, за это время поддержку получили 4500 молодежных стартапов.  Конкурс направлен на поддержку студенческих проектов, имеющих потенциал коммерциализации. В этом году на конкурс поступило в 1,5 раза больше заявок, чем в 2024-м. Всего было представлено 11,6 тысяч проектов студентов и молодых учёных из 75 регионов РФ и 30 зарубежных стран. На развитие своих инновационных проектов 2,5 тысячи победителей получат гранты. 
«Студенческий стартап» реализуется в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства, вошедшей в этом году в новый федеральный проект «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению Президента. 
На базе технопарка «Жигулёвская долина» действует региональное представительство Фонда содействия инновациям, которое оказывает информационную и консультационную поддержку. Технопарк обеспечивает содействие вузовским командам в рамках акселерации проектов, в том числе проводит образовательные и информационные мероприятия для участников и победителей конкурса «Студенческий стартап». 

 

Фото: Самарский государственный медицинский университет

Теги: Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
02 сентября 2025, 15:59
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки. Здравоохранение
776
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым необходимо усиливать работу.
01 сентября 2025, 15:26
Вячеслав Федорищев отметил студентов-стипендиатов Самарского университета им. Королева
Он также пригласил ребят в кадровый резерв областного правительства, чтобы они участвовали в обсуждении задач развития, подсказывали направления, по которым... Образование
750
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
27 августа 2025, 14:45
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие. Общество
683
В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
223
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
195
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
273
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
500
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
485
Весь список