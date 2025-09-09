ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»

141

Фонд содействия инноваций (ФСИ) подвёл итоги конкурса «Студенческий стартап». Гранты в размере 1 млн рублей получат 60 студенческих проектов из Самарской области. Регион вошел в число лидеров страны по количеству поданных заявок. Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов. «Талантливая молодёжь — наш главный ресурс для технологического рывка!», - отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Наибольшее число победителей «Студенческого стартапа 2025» - из Самарского государственного технического университета (22 проекта), Самарского университета им. Королёва (15 проектов) и Самарского государственного медицинского университета (8 проектов).

«В Самарской области живет талантливая и целеустремленная молодежь, готовая создавать собственные технологические бизнесы. И это мощнейший драйвер развития не только для региона, но и для всей страны. Уверен, что полученные гранты станут для победителей надежным трамплином для дальнейшего развития. За этим последуют новые инвестиции, выход на рынок и создание реальных, конкурентоспособных продуктов. И наша задача здесь — и дальше поддерживать этот импульс, создавать условия, чтобы лучшие умы могли реализовывать свои амбиции в родном регионе, укрепляя технологический суверенитет и экономику всей страны», - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Основные тематические направления победивших проектов – новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, а также цифровые технологии.

Приём заявок в рамках конкурса 2025 года проводился по 7 тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии.

Резидент технопарка «Жигулёвская долина», аспирант Тольяттинского госуниверситета Олег Синичкин уже имеет опыт в ИТ-проектах, в том числе, посвящённых онлайн-образованию. Молодой человек стал победителем «Студенческого стартапа 2025» с проектом «Создание онлайн-платформы для геймификации карьерного пути развития».

«Проект должен помочь школьникам и студентам выстроить персональную карьерную траекторию при помощи искусственного интеллекта и геймификации, – пояснил Олег Синичкин. – Онлайн-платформа поможет решить проблему, с которой часто сталкиваются молодые люди. Зачастую они получают образование по одному направлению, а работают в другой сфере, в итоге мы отмечаем проблемы студентов в учёбе и нехватку квалифицированных кадров. Идея платформы возникла из собственного опыта сложного выбора между учебой, творчеством, бизнесом. Грант поможет создать и запустить платформу: разработать основные модули, интегрировать с сайтами вакансий и образовательными программами, провести тестирование и рекламу, привлечь в команде проекта специалистов».

Мария Львова учится в ординатуре СамГМУ, в 2023 году она уже становилась победительницей программы «УМНИК». В этом году одним из победителей конкурса «Студенческий стартап» стал её проект «Разработка способа проведения кожных диагностических иммунологических проб», идея которого родилась во время заседания студенческого научного кружка кафедры фтизиатрии и пульмонологии СамГМУ.

«Разработка позволит более рациональным способом проводить туберкулинодиагностику, – рассказала Мария Львова. – В частности, поможет обеспечить нужную дозировку туберкулина в устройстве, а также облегчить саму процедуру. Особенно это будет полезно для небольших коллективов и для отдалённых населённых пунктов, где есть, к примеру, только фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас нужна медсестра, которая имеет сертификат, позволяющий работать с туберкулином. Наша разработка позволит проводить данную процедуру любой процедурной медицинский сестре, что сделает более доступным скрининг для большого количества и взрослых, и детей.

По словам разработчицы, устройство визуально отличается от привычных шприцев, поэтому не будет вызывать негативных реакций и страха у пациентов-детей.

Конкурс «Студенческий стартап» проводится Фондом содействия инновациям с 2022 года, за это время поддержку получили 4500 молодежных стартапов. Конкурс направлен на поддержку студенческих проектов, имеющих потенциал коммерциализации. В этом году на конкурс поступило в 1,5 раза больше заявок, чем в 2024-м. Всего было представлено 11,6 тысяч проектов студентов и молодых учёных из 75 регионов РФ и 30 зарубежных стран. На развитие своих инновационных проектов 2,5 тысячи победителей получат гранты.

«Студенческий стартап» реализуется в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства, вошедшей в этом году в новый федеральный проект «Технологии» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по решению Президента.

На базе технопарка «Жигулёвская долина» действует региональное представительство Фонда содействия инновациям, которое оказывает информационную и консультационную поддержку. Технопарк обеспечивает содействие вузовским командам в рамках акселерации проектов, в том числе проводит образовательные и информационные мероприятия для участников и победителей конкурса «Студенческий стартап».

Фото: Самарский государственный медицинский университет