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Двое ученых из СамГТУ получили грант Российского научного фонда

30 ноября 2023 14:45
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Для кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Самарского политеха это уже второй грант РНФ.

Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурса на получение грантов для малых отдельных научных групп. По результатам рассмотрения экспертным советом Фонда было отобрано 1392 проекта. Среди победителей – две научные группы под руководством ученых из Самарского политеха.

Кандидат химических наук, доцент кафедры «Общая и неорганическая химия» Ольга Блатова получила грант на развитие проекта «Кристаллохимические факторы формирования структуры металлических сплавов». Работа посвящена изучению кристаллической структуры бинарных интерметаллидов – химических соединений двух металлов.

– В процессе работы мы хотим установить новые закономерности формирования структуры соединений, – говорит Ольга Блатова. – Кроме выявления закономерностей, в рамках выполнения проекта мы проведем синтез бинарных интерметаллических соединений и изучим их физические характеристики. 

В современной промышленности металлические сплавы находят широкое применение. Проект наших ученых направлен на выявление лучших свойств таких материалов. Исследователи намерены не только изучить свойства известных интерметаллидов, но и синтезировать принципиально новые соединения.

В состав научной группы входят инженеры кафедры «Общая и неорганическая химия» Мария Солодовникова, Екатерина Дворянова, Анастасия Афанасьева и Тихон Славнов.

А доктор философских наук, профессор кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Вячеслав Фаритов получил грант на развитие проекта «Человек античный и человек современный: образ жизни, смерть и бессмертие».

Проблема, которой посвящено это исследование, связана с разработкой средств описания, оценки и прогнозирования основных тенденций развития современного общества. При этом внимание ученых концентрируется на трех базовых областях, определяющих изменения современности: научно-техническое развитие, проекты политического преобразования и развитие межличностных отношений по модели «Я – Другой».

– В течение длительного времени, – говорит Вячеслав Фаритов, – европейское гуманитарное знание (изначально – в античной языческой традиции у греков и римлян, затем – в рамках христианской веры) разрабатывало и накапливало значительный пласт интеллектуальных и антропологических практик по осмыслению целостности и полноты жизни, придающих ей цель. Полнота жизни мыслилась неотделимо от того или иного отношения к смертности человеческого существа. Представление о жизни обретало свою целостность из сообразования со смертностью человека – не только как недостатка, но и как достоинства (перед лицом богов в античности и как свободного существа в христианстве).

По словам ученого, реализация проекта позволит выявить компенсаторную и вытесняющую функции развития современности по отношению к теме смертности и бессмертия. Это даст новый инструмент оценки существующих общественных трендов.

В состав научного коллектива Вячеслава Фаритова входят также доктор философских наук Михаил Богатов, кандидаты философских наук Илья Колесников и Оксана Сомова из Саратовского государственного университета.

К слову, для кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Самарского политеха это уже второй грант РНФ. В 2022 году кандидат исторических наук Ярослав Левин стал победителем с проектом, посвященным анализу исторического опыта противодействия экстремизму в XX- начале XXI в.

А в 2021 году кандидат философских наук Роман Исаев выиграл грант программы Fulbright, благодаря которому получил возможность проводить авторский курс «Онтология устойчивого развития: как изменить этот мир и ничего не потерять» для студентов Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin). 

Конкурс на получение грантов РНФ организуется для развития новых тематик и формирования исследовательских команд. Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) должно составлять от 2 до 4 человек.

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных и поисковых научных исследований в 2024 – 2025 годах по всем отраслям знаний. Размер одного гранта РНФ составляет до 1,5 млн рублей ежегодно, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГТУ

Теги: Самара Университет

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