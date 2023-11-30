Двое ученых из СамГТУ получили грант Российского научного фонда

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Российский научный фонд (РНФ) подвел итоги конкурса на получение грантов для малых отдельных научных групп. По результатам рассмотрения экспертным советом Фонда было отобрано 1392 проекта. Среди победителей – две научные группы под руководством ученых из Самарского политеха.

Кандидат химических наук, доцент кафедры «Общая и неорганическая химия» Ольга Блатова получила грант на развитие проекта «Кристаллохимические факторы формирования структуры металлических сплавов». Работа посвящена изучению кристаллической структуры бинарных интерметаллидов – химических соединений двух металлов.

– В процессе работы мы хотим установить новые закономерности формирования структуры соединений, – говорит Ольга Блатова. – Кроме выявления закономерностей, в рамках выполнения проекта мы проведем синтез бинарных интерметаллических соединений и изучим их физические характеристики.

В современной промышленности металлические сплавы находят широкое применение. Проект наших ученых направлен на выявление лучших свойств таких материалов. Исследователи намерены не только изучить свойства известных интерметаллидов, но и синтезировать принципиально новые соединения.

В состав научной группы входят инженеры кафедры «Общая и неорганическая химия» Мария Солодовникова, Екатерина Дворянова, Анастасия Афанасьева и Тихон Славнов.

А доктор философских наук, профессор кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Вячеслав Фаритов получил грант на развитие проекта «Человек античный и человек современный: образ жизни, смерть и бессмертие».

Проблема, которой посвящено это исследование, связана с разработкой средств описания, оценки и прогнозирования основных тенденций развития современного общества. При этом внимание ученых концентрируется на трех базовых областях, определяющих изменения современности: научно-техническое развитие, проекты политического преобразования и развитие межличностных отношений по модели «Я – Другой».

– В течение длительного времени, – говорит Вячеслав Фаритов, – европейское гуманитарное знание (изначально – в античной языческой традиции у греков и римлян, затем – в рамках христианской веры) разрабатывало и накапливало значительный пласт интеллектуальных и антропологических практик по осмыслению целостности и полноты жизни, придающих ей цель. Полнота жизни мыслилась неотделимо от того или иного отношения к смертности человеческого существа. Представление о жизни обретало свою целостность из сообразования со смертностью человека – не только как недостатка, но и как достоинства (перед лицом богов в античности и как свободного существа в христианстве).

По словам ученого, реализация проекта позволит выявить компенсаторную и вытесняющую функции развития современности по отношению к теме смертности и бессмертия. Это даст новый инструмент оценки существующих общественных трендов.

В состав научного коллектива Вячеслава Фаритова входят также доктор философских наук Михаил Богатов, кандидаты философских наук Илья Колесников и Оксана Сомова из Саратовского государственного университета.

К слову, для кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Самарского политеха это уже второй грант РНФ. В 2022 году кандидат исторических наук Ярослав Левин стал победителем с проектом, посвященным анализу исторического опыта противодействия экстремизму в XX- начале XXI в.

А в 2021 году кандидат философских наук Роман Исаев выиграл грант программы Fulbright, благодаря которому получил возможность проводить авторский курс «Онтология устойчивого развития: как изменить этот мир и ничего не потерять» для студентов Техасского университета в Остине (University of Texas at Austin).

Конкурс на получение грантов РНФ организуется для развития новых тематик и формирования исследовательских команд. Общее число членов научного коллектива (вместе с руководителем проекта) должно составлять от 2 до 4 человек.

Гранты выделяются на осуществление фундаментальных и поисковых научных исследований в 2024 – 2025 годах по всем отраслям знаний. Размер одного гранта РНФ составляет до 1,5 млн рублей ежегодно, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото предоставлено пресс-службой СамГТУ