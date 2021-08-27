Дмитрий Азаров: «За последние три года мы совершили настоящий рывок в сфере образования»

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В пятницу, 27 августа, в Самарской области состоялась традиционная августовская конференция работников образования. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Губернской Думы и Совета ректоров вузов Геннадий Котельников, министр образования области Виктор Акопьян, педагогическая и родительская общественность обсудили проблемные вопросы отрасли и основные векторы ее развития.

Открывая конференцию, в которой в онлайн-режиме участвовали свыше 50 тысяч педагогов из более чем 1000 образовательных учреждений региона, Дмитрий Азаров поблагодарил весь педагогический состав Самарской области за профессиональную и самоотверженную работу в непростых условиях, связанных с действием ограничительных мер по борьбе с COVID-19. «Дистанционное образование — это новый вызов, с которым мы справились, перестроившись буквально на ходу. Мы осваивали технологии, совершенствовали наши цифровые знания, чтобы быть доступными для каждого ученика. Хочу также поблагодарить всех педагогов, весь директорский корпус за подготовку школ к новому учебному году. Проведена огромная работа по ремонтам учреждений, по подготовке образовательного процесса, подготовке наших пищеблоков, чтобы все школьники могли получать качественное горячее питание. Искренне вас за это благодарю», — сказал глава региона.

В преддверии начала нового учебного года Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в своем видеообращении к участникам конференции отметил важность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и вакцинации. «Это процедура добровольная, но все работники сферы образования должны думать не только о себе, но и тех, с кем находятся в каждодневном контакте – с коллегами, детьми, их родителями», — сказал Сергей Кравцов.

Дмитрий Азаров отметил, что августовская конференция стала открытой дискуссионной площадкой, на которой не только поднимаются проблемные вопросы, озвучиваются результаты и планы дальнейшей работы, но и принимаются конкретные решения, способствующие улучшению системы образования в регионе.

В частности, в прошлом году Дмитрий Азаров, основываясь на интересах и запросах жителей региона, поручил создать новую общественную организацию — областное родительское собрание. Ее задача — вывести на новый уровень отношения «семья — школа», обеспечить взаимодействие между педагогическим и родительским сообществами для решения вопросов в сфере образования и воспитания детей. «Сердечно благодарю всех членов областного родительского комитета за совместную работу, за помощь и поддержку системы образования, неравнодушное отношение к каждому ребёнку. Чувствую, что есть надёжные контролёры, и в то же время надёжные помощники у меня, у каждого директора школы, у каждого руководителя, который понимает, что общественный контроль, совет крайне важен. Он помогает работать эффективно, достигать тех целей, которые ставит перед нами Президент страны Владимир Владимирович Путин», — заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил результаты работы областного собрания родителей: «Вы оказали огромную помощь системе образования. В том числе в решении важнейших задач, поставленных Президентом – организации горячего школьного питания. Мы с первого дня взялись за работу и решали эту задачу под общественным родительским контролем. Именно поэтому у нас многое получилось. Уверен, что огромного количества ошибок помогло избежать то, что мы делали это сообща. Главное, чтобы родительский контроль, самый пристальный, самый заинтересованный, осуществлялся в каждой школе. И я очень рад, что мы вместе создали условия, чтобы здесь не было никаких ограничений».

В преддверии начала нового учебного года Глава региона попросил родительский комитет продолжить мониторинг организации питания в учреждениях образования.

Председатель областного родительского комитета Елена Климова отметила, что решение Губернатора по созданию этой организации позволило вывести отношения «семья – школа» на новый уровень. «Мы стали лучше понимать друг друга. Мы стали более активны и вместе решаем вопросы наших детей в плане воспитания и образования. Такая система дает положительные результаты», — рассказала она.

Елена Климова обратилась к Главе региона с вопросом, как будет проводиться программа модернизации школьных пищеблоков, которая ранее была выработана при участии родительского собрания. Дмитрий Азаров сообщил, что такие решения уже приняты. «С министром образования и науки региона Виктором Альбертовичем Акопьяном этот вопрос мы проговорили. Средства в областном бюджете предусмотрены, в течение следующего года нужно все сделать. Там, где малейшие проблемы выявлены, где износ оборудования приближается к плановой замене, его надо модернизировать. Нужно с поставленной задачей справиться», — отметил Глава региона.

Дмитрий Азаров, продолжая тему взаимодействия родительского и педагогического сообщества, поддержал предложение по реализации в Самарской области проекта «Родительский университет», направленного на помощь родителям в получении нужной информации о воспитании и обучении детей, развитии их талантов и решении проблем, возникающих у школьников в разном возрасте. «Проект важный и нужный как для учителя, так и для родителей. В интересах каждого ребенка, каждого школьника. Предлагаю объединить усилия лучших педагогов клуба «Учитель года» и областного родительского собрания, чтобы мы эффективно справились с этой задачей и реализовали этот проект в нашем регионе».

Одной из ключевых тем августовской конференций стала модернизации материально-технической базы и инфраструктуры системы образования. Эти вопросы 25 августа обсуждались на заседании президиума Государственного Совета по вопросу о задачах субъектов РФ в сфере общего образования, которое провел Президент Владимир Путин. «Мы подробно поговорили об образовании в целом и о задачах региона. Темами для обсуждения стали предложения по повышению качества, доступности образования, по подготовке кадров, развитию цифровизации, вопросы безопасности, проведения капитального ремонта в школах. Президент страны рассказал о мерах поддержки по капитальному ремонту учреждений образования из федерального бюджета. Это решение крайне важное и для нас», — сообщил Губернатор.

Благодаря реализации национальных проектов, инициированных Президентом страны, в Самарской области проходят колоссальные изменения. «Все проекты, которые мы реализуем, сверены с жителями нашего региона. Три года назад, разрабатывая стратегию лидерства Самарской области, мы собрали более 950 тысяч предложений от наших земляков. В этих предложениях звучали наказы людей о строительстве новых школ, детских садов, больниц и поликлиник, спортивных и оздоровительных комплексов, детских площадок, благоустройстве дворов, улиц, общественных пространств наших городов и сел, развитие транспортной системы, инженерных коммуникаций, строительстве жилья. Следуя этим наказам, мы реализуем национальные проекты на территории нашего региона», — отметил Дмитрий Азаров.

За последние годы в Самарской области введены в строй 50 дошкольных образовательных организаций, из которых до конца 2021 года запланировано открыть 10. Это позволит создать 14 тысяч новых мест для дошкольников. Дополнительные места создаются не только в муниципальных и государственных организациях, но и в частных детских садах, которые для этого получают субсидии из федерального и регионального бюджета. Благодаря вводу новых мест актуальная очередь в сады в регионе ежегодно сокращается. Введены в эксплуатацию 9 школ на 7950 мест, до конца 2021 года завершится строительство 2-го корпуса школы на 5-й просеке в Самаре и реконструкция здания школы в г.о. Новокуйбышевск. В период с 2022 по 2024 в регионе планируется строительство еще 12-ти школ. Ежегодно проводится капитальный ремонт зданий образовательных организаций. За счет средств регионального бюджета школы оснащаются новым оборудованием: компьютерными классами, кабинетами технологии, мини-технопарки. «Таких темпов строительства объектов в сфере образования, во всей социальной сфере, у нас прежде не было. Об этом подумать ещё 5-10 лет назад было невозможно. За последние три года мы совершили настоящий рывок», — подчеркнул Глава региона.

Участники конференции также обсудили вопрос обновления парка школьных автобусов. За 3 года за счет средств областного и федерального бюджетов было приобретено 245 автобусов для школ губернии. До конца года будет получено еще 70 автобусов, итого – 315 новых автобусов, которые полностью обеспечат нормативное состояние парка школьных перевозок. «Это безопасность наших детей, а также доступность образования. Как говорил Президент страны, каждый ребенок из любого населенного пункта должен иметь доступ к качественному образованию», — подчеркнул Глава региона.

Министр образования и науки региона Виктор Акопьян сообщил, что в федеральном рейтинге развития функциональной грамотности учеников Самарская область заняла 2 место среди регионов страны. «Это говорит о качестве образования в Самарской области, его объективная оценка. Конечно, такое достижение должно мотивировать нас к еще более внимательному отношению к этому вопросу. Поднятую планку мы не можем теперь опустить, надо достигать новых высот и результатов — как нам это удается сегодня по многим направлениям развития Самарской области», — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона в ходе дискуссии акцентировал внимание на необходимости создания дополнительных условий для развития творческой деятельности учеников. Дмитрий Азаров выступил с инициативой в ближайшие годы провести в Самаре всероссийские молодежные Дельфийские игры. Это комплексные соревнования молодых деятелей искусств высокого уровня мастерства, проводящиеся по 50 народным, классическим и современным номинациям. «С директором Дельфийских игр предварительно договорился, что вопрос будем обсуждать. Этому событию предшествует серьезная подготовка, и уже сейчас ее нужно начинать. Игры должны стать настоящим фестивалем для всех жителей Самарской области», — сказал Дмитрий Азаров.

В рамках конференции также обсуждались темы патриотической работы, организации групп продленного дня, внеучебной деятельности детей, проектов наставничества. «Наставничество – это не только помощь в профессиональном росте, но и форма воспитания, формирования здоровой личности. В этой связи большое значение имеет деятельность созданного Совета проректоров по воспитательной работе вузов. При поддержке Правительства Самарской области создан Совет старост, который объединяет более 4 тысяч человек. Это действенный орган студенческого самоуправления, который доказал свою эффективность», — сообщил Председатель Самарской Губернской Думы, председатель совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников.

Председатель Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Антонина Гудкова обратила внимание на важность дальнейшего повышения качества условий работы и жизни педагогов. Дмитрий Азаров подчеркнул, что в сфере образования, как и во всех остальных, должны главенствовать принципы человекоцентричности, о которых неоднократно говорил Глава государства. «Наши учителя нуждаются в заботе и поддержке. В каждом ребенке наши педагоги всегда видят талантливого человека, и помогают таланты этого маленького гражданина России раскрыть. Такой же подход должен быть и в жизни самих педагогов. Образование – это абсолютный приоритет. Именно от качества образования зависит будущее нашего региона», — резюмировал глава региона.