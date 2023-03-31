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Дмитрий Азаров провел заседание Областного родительского собрания

31 марта 2023 15:07
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Глава региона подчеркнул, что сегодня качество образования в Самарской области находится на очень высоких позициях.

Губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Областного родительского собрания. Во встрече, которая прошла в самарской школе № 13 имени Героя Советского Союза Ф.В. Санчирова, приняли участие председатели родительских собраний из всех образовательных округов региона, представители общественных организаций и депутатского корпуса, члены Общественной палаты. В онлайн-формате к обсуждению актуальных вопросов образования присоединились около 40 тысяч родителей выпускников 9-х и 11-х классов из всех 37 муниципалитетов региона.

Губернатор Дмитрий Азаров, открывая заседание Областного родительского собрания, отметил, что подобные встречи стали в регионе уже доброй традицией.

«Конечно, для меня очень важно, что я могу не только донести информацию, но и самое главное - получить обратную связь, услышать вопросы, проблемы, которые вас беспокоят. Мы всегда готовы и скорректировать что-то в нашей работе, и не раз так уже происходило. Это касается как в целом работы министерства, но в большей степени отдельных школ, образовательных учреждений, - отметил глава региона. - Всегда готовы откликнуться, понимая, что только сообща, работая рука об руку с родителями школьников, студентов, воспитанников, мы можем добиваться должного уровня образования и воспитания, должных результатов. На это нацеливаю как министерство, так и все педагогические коллективы в нашем регионе».

Глава региона подчеркнул, что сегодня качество образования в Самарской области находится на очень высоких позициях. По общему уровню образования регион занимает пятое место в России, по уровню функциональной грамотности - второе.

«Большое внимание в Самарской области уделяется поддержке талантливой молодежи. Знаем, что детей без талантов нет, не у всех просто их разглядели, но на это нацелены, поверьте, все педагогические коллективы, - сказал Дмитрий Азаров. - Главное - раскрыть талант. И мы поддерживаем и талантливых ребят и, конечно, педагогов, наставников, которые выявляют эти таланты».

Одним из основных вопросов встречи стали предстоящие выпускные экзамены. В этом году в Самарской области государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме ЕГЭ, будет проходить 13,2 тысяч человек. Период досрочного проведения экзаменов начался 20 марта и продлится до 19 апреля, основной период – с 26 мая по 1 июля. Экзамены в формате ОГЭ также будут сдавать почти 33 тысячи 9-классников региона.

«Конечно, темы экзаменов очень волнуют родителей, и сегодня мы имеем возможность их обсудить, вместе подумать, что можно сделать для наилучшего проведения экзаменационной кампании. С учетом особого периода, который мы вместе с вами сегодня проходим, ваши предложения, просьбы, замечания по подготовке к ЕГЭ чрезвычайно значимы. Выпускные экзамены - очень ответственный этап, который подводит итог огромной многолетней работе и самих участников, педагогических коллективов и, конечно же, родителей, - сказал губернатор. - Нам надо организовать его так, чтобы наши выпускники могли по максимуму показать тот уровень знаний, которым они реально обладают. Наша задача - чтобы каждый, кто сдает экзамен, все свои знания мог продемонстрировать в полной мере. Как родитель я хорошо понимаю, что в этой ситуации крайне важно правильным образом подготовить, настроить своего ребенка».

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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