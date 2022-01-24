Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета

173

В понедельник, 24 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза на заседании Наблюдательного совета, который он возглавляет. Участие в заседании приняли представители Госкорпораций, руководители ведущих промышленных предприятий и организаций региона и страны.

Приветствуя участников обсуждения, руководитель региона отметил, что по итогам Года науки и технологий удалось добиться значимых результатов. «Крайне важно и то, что наука, и об этом явно свидетельствовало итоговое заседание Госсовета, закрепилась в ранге безусловных национальных приоритетов и приоритетов развития региона, – подчеркнул губернатор. – Тот интерес, энтузиазм, с которыми сегодня все регионы включились в повестку научно-исследовательской и образовательной деятельности, стоит фиксировать как значимый, заметный результат Года науки». Напомним, что Президент России Владимир Путин объявил ближайшее десятилетие десятилетием науки и технологий.

«Чтобы добиться результатов в этой сфере, необходимы совместные усилия власти, научно-образовательных сообществ и индустриальных партнеров, промышленных предприятий. На обеспечении связи науки и производства, синергии прорывных исследований и реального сектора экономики нацелена деятельность научно-образовательных центров, в том числе, НОЦ «Инженерия будущего», – отметил Дмитрий Азаров. – Роль Самарского университета в решении этих задач переоценить сложно. В стенах вуза реализуются значимые в масштабах как области, так и всей страны проекты». Один из них – по созданию малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли серии «Аист» совместно с РКЦ «Прогресс» и ГК «Роскосмос». Еще один не менее важный проект направлен на создание перспективных авиационных двигателей ПД-14, ПД-35. Работают ученые вуза и над сверхлегкими оптическими системами дистанционного зондирования земли, над созданием приборов для проведения научных экспериментов в космосе. Среди перспективных направлений деятельности и разработка газогенератора для двигателя пятого поколения.

«Нам необходимо выйти на практические результаты научных исследований, интенсивнее внедрять инновационные разработки в реальный сектор экономики. Я хотел бы, чтобы усилия университета, научных лабораторий были максимальны. В этой связи в образовательной программе вуза должны более интенсивно внедряться модули по технологическому и даже социальному предпринимательству, – акцентировал внимание участников заседания глава региона. – Все это позволит Самарскому университету, как ведущему вузу региона, стать одним из драйверов развития не только области, но и отраслей экономики».

Важнейшими направлениями работы по-прежнему являются развитие действующей орбитальной группировки, перспективных космических аппаратов, создания условий для развития частной космонавтики. «Роскосмос» фактически определил наш НОЦ оператором в этой деятельности, делегировав полномочия. И мы ни в коем случае не можем подвести госкорпорацию, которая рассчитывает на нас в полной мере», – напомнил губернатор.

Дмитрий Азаров выразил готовность оказывать всемерную поддержку вузу, способствуя реализации его наукоемких социально значимых проектов.

«Мы рады победе университета в программе академического стратегического лидерства «Приоритет-2030». Будем участвовать в финансировании программы развития университета за счет средств областного бюджета», – заверил глава региона и добавил, что от развития университета зависит будущее Самарской области в целом.

Ректор университета Владимир Богатырев отметил, что научно-исследовательская политика, рассчитанная до 2030 года, будет ориентирована на прикладные исследования в интересах российской промышленности. Вуз продолжит работу по интеграции в программы инновационного развития ключевых стратегических партнеров, в первую очередь госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех».

«В целях создания конкурентоспособных результатов, трансфера технологий университет будет активно развивать новые лаборатории и кафедры совместно с индустриальными партнерами и научно-образовательными организациями. Такие направления как аэрокосмическая техника и технологии, двигателестроение, новые материалы, геоинформационные системы и фотоника обеспечили основу бюджета по научно-исследовательским работам в 2021 году. При этом есть и новые точки роста на стыке наук: искусственный интеллект, биомедицинские системы и технологии и криогеника», – отметил руководитель учреждения высшего образования.

В этой связи университет продолжит развивать свои наиболее сильные направления, так называемые «браунфилды», которые стратегически важны для нашей страны. Без внимания не останутся и новые – «гринфилды»: «зеленые» технологии и водородная энергетика, нейрокибернетика, киберфизические, биомедицинские системы и технологии.

«Для развития технологического предпринимательства в университете будет сформирована экосистема, обеспечивающая поддержку инновационным проектам от идеи до конечного продукта. Ряд подразделений в этой цепочке уже создан и успешно функционирует. К уже существующим инновационным подразделениям добавится создаваемый научно-производственный полигон «Фабрика инноваций». Будет трансформирована маркетинговая служба, которая получит новые компетенции, в том числе по инициированию создания новых наукоемких продуктов и услуг», – добавил Владимир Богатырев.

Губернатор обратил внимание на необходимость развития гуманитарного направления вуза. Он напомнил, что процесс объединения университетов – Самарского государственного и аэрокосмического – был достаточно болезненный. И сегодня необходимо развивать и уделять внимание всем направлениям образовательной и научной деятельности. Тем более, что направления истории, юриспруденции, биологии, филологии, социологии в университете традиционно весьма сильны.

«Синергия гуманитарного и технического направлений может и должна быть, – уверен руководитель области. – Необходимо определить гуманитарные направления, где мы планируем достигать опережающих результатов, для максимального приложения усилий. Точки сшивки двух направлений могут стать точками роста всего университета. Важно уделять этому повышенное внимание».

«В ближайшее время мы откроем Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М.Примакова. Уже сейчас там проходит большая работа, которая ведется на межрегиональном уровне. Это одна из точек сшивки», – привел пример президент вуза Виктор Сойфер.

«Что касается гуманитарной составляющей, мы работаем с факультетом мировой политики Московского госуниверситета. У нас есть задачи, которые мы пытаемся совместно решить по международному космическому праву, здесь широкое поле для работы. И мы здесь готовы оказать содействие, проводить лекции по этой тематике», – предложил исполнительный директор по перспективным программам и науке ГК «Роскосмос» Александр Блошенко. Он добавил, что госкорпорация со своей стороны вместе с вузами определила отраслевую стратегию, и идет работа по созданию фонда поддержки студентов, который получат возможность стажировки на ведущих предприятиях, а также – на космодромах.

Глава региона поблагодарил Александра Блошенко и руководство Роскосмоса за внимание к вузу и возможность пообщаться с отрядом космонавтов, которые на прошлой неделе приезжали в Самару. «Это важное событие для нашего региона, импульс для развития университета, траектории выбора пути школьников и студентов. Важно, что многотысячный коллектив, который трудится над созданием ракет, услышал слова благодарности. Надеюсь, что это будет продолжено», – обратился Дмитрий Азаров.

Самарский университет уже начал разрабатывать программу по подготовке космонавтов в Самаре. «Систему подготовки надо выстроить, может быть даже со школы. Очень хорошо, что дети мечтают о звездах. Не все станут космонавтами, но они могут проявить интерес к научным знаниям – это главный эффект», – отметил губернатор.

Кроме того, участники заседания обратили внимание на необходимость проведения брендирования всех направлений университета, чтобы они были узнаваемы среди абитуриентов.

Фото: правительство СО