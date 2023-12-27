Дмитрий Азаров принял участие в заседании Госсовета по итогам Года педагога и наставника

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В среду, 27 декабря, Президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета РФ, посвященное повышению роли и престижа педагога и наставника.

Члены Госсовета, эксперты отрасли образования, представители отечественных предприятий, заинтересованные в подготовке квалифицированных кадров, подвели итоги Года педагога и наставника, объявленного в 2023 году Главой государства. В заседании принял участие член Госсовета РФ, губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.

Накануне в рамках семинара-совещания по подготовке к Госсовету губернатор возглавил одну из рабочих групп, которая работала над инициативами по развитию наставничества. В ходе заседания Госсовета инициативы, выработанные на семинаре, были представлены Владимиру Путину.



Как отметил Президент, движение наставников должно стать подлинно всероссийским, в эту работу включаются люди всех возрастов и профессий - состоявшиеся специалисты, участники Всероссийского движения детей и молодежи, военнослужащие, ветераны боевых действий, волонтеры, предприниматели.

«Такой высокий, благородный смысл наставничества находит своё отражение в работе наших регионов, предприятий, вузов, учреждений здравоохранения, которые берут шефство, помогают своим коллегам из Донбасса и Новороссии, - отметил Владимир Путин. - Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, которые сражаются на передовой. Они, учителя, этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми».

Сегодня в России восстанавливается воспитательная, ценностная составляющая в школах, вузах, техникумах и колледжах. «Для нашего суверенитета это также важно, как и повышение качества преподавания, внедрение в образовательный процесс передовых технологий», - подчеркнул Глава государства.

В 2023 году принят ряд законодательных решений, направленных на защиту прав учителя, расширились география и охват педагогических форумов, конкурсов профессионального мастерства, а следовательно, и возможности для обмена опытом педагогов по всей стране.

В ходе совета Глава государства инициировал и новые решения. Президент поручил Правительству предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. «Нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего, заметно увеличить доходы учителей в тех регионах, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране», - отметил Владимир Путин.

Воспитательная составляющая не должна, по мнению Главы государства, ограничиваться школой. В создании целостной системы наставничества для детей и молодёжи обязательно задействовать потенциал «Сириуса», платформы «Россия – страна возможностей», Движения детей и молодёжи, активно подключать к этой работе и ветеранов боевых действий. «Вы видели и на «Прямой линии», чуть ли не с линии фронта люди об этом говорят, потому что понимают, что это значит для страны, которую они сейчас защищают. Речь идёт как об их участии во внешкольных мероприятиях, так и о преподавании предмета «Основы безопасности и защиты Родины», - сказал Владимир Путин.

Наставничество важно и в развитии промышленного, кадрового, технологического потенциала России — в стране исторически богатый опыт наставничества в производстве. «Наставничество для отечественной экономики – это новое качество роста, сокращение издержек, повышение производительности труда, а это, как всем известно, ключевой элемент развития страны в целом», - заявил Президент.

«Звание «наставник» должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия «За наставничество». Я предлагаю учредить и ежегодную премию «Наставник Года». Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы», - обратился Владимир Путин к руководителям регионов.

Президент подчеркнул, что нужно законодательно предусмотреть возможности начисления доплат за работу наставников. Также для студентов нужно расширять возможности стажировки: не только на крупных, но и в малых и средних компаниях, в том числе в IT, креативных индустриях, туризме. Владимир Путин также предложил на базе образовательного Центра «Машук» создать площадку по развитию движения наставников, привлечь к его работе лекторов общества «Знание», победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей».

«У народа России – колоссальный потенциал. И нам нужно создать все условия, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот в науке, технологиях, на производстве, а от совместных достижений наставников и их учеников в конечном счёте зависит и судьба нашей Родины», - заключил Президент.

Для повышения роли наставничества и наставника как деятельности на заседании также было высказано предложение о разработке и утверждении концепции развития института наставничества в Российской Федерации на период до 2030 года, о необходимости провести ежегодный конкурс «Наставник года», а также рассмотреть вопрос об учреждении памятной даты – Дня наставника.

На заседании Госсовета отметили как один из результатов Года педагога и наставника тот факт, что сегодня можно говорить о создании основ суверенной системы российского образования. Разрабатываются единые программы и соответствующие учебники по предметам, в школах появились советники по воспитанию. С ребятами проводятся уроки «Разговоры о важном», создано «Движение первых», в школу вернулось трудовое воспитание. Вводится новый предмет «Основы безопасности и защита Родины».

Особое внимание уделили развитию школьных театров как важного элемента воспитательной системы. «За три года практически в каждой школе создан школьный театр, спортивный клуб, школьные музеи открыты в каждой второй школе», - сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В Самарской области школьные театры, как и школьные музеи, созданы и работают в каждом общеобразовательном учреждении.

Самарская область подходит к завершению Года педагога и наставника с хорошими результатами. Благодаря нацпроектам построены новые школы и детсады, ремонтируются здания образовательных учреждений, значительно улучшилась материально-техническая база системы образования. За счет центров «IT-куб», кванториумов, «Точек роста» расширились возможности для углубленного изучения предметов. Большое внимание уделяется развитию профессионального образования, наставничества — как в производстве, так и в медицине, педагогике и других сферах. Так, например, с 2022 года для студентов выпускного курса педуниверситета введена годичная оплачиваемая педагогическая практика с трудоустройством в школы региона.

Дмитрий Азаров, оценивая итоги Года педагога и наставника в регионе, отметил, что год был насыщенный, были проведены более 800 мероприятий. «Год дал мощнейший импульс и развитию сферы образования, и подготовке новых проектов, новых методик, разработке новых идей, целого движения. Мы обсуждали, что у нас наставничество становится фактически общественным движением», - отметил глава региона.

«Самарская область может гордиться тем, что мы попали в пятерку лучших региональных образовательных систем страны. Это заключение министерства просвещения РФ», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По мнению главы региона, крайне важно, что Год педагога и наставника – это только старт большой работы в сфере образования, укрепления авторитета учительского сообщества. Президент подчеркнул это в ходе прошедшего заседания.

«Именно образование – основа опережающего развития нашей страны. И мы сегодня это ощущаем. Потому что, повышая уровень образования, мы видим, какая динамика приобретается в различных сферах. Причем основа закладывается именно в школах. И Президент это отдельно подчеркнул, что все наши победы куются в школах. В том числе, в победах на фронтах специальной военной операции, - заслуга настоящего учителя, патриота своей страны, воспитавшего героя – защитника Отечества», - отметил губернатор.