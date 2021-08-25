Для учащихся Самарской области появятся равные возможности в школах нового формата

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Новый стандарт общеобразовательных школ с учетом требований школьников, родителей и педагогов предложила разработать руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. Пилотным проектом новой школы можно считать проект Народного фронта «Школы большой страны». Необходимо перенять и распространить эти успешные практики, считает Елена Шмелева.

«Мы предлагаем разработать стандарт новой школы, можем расширить успешный проект Общероссийского народного фронта – расширить стандарт «Школ большой страны», в котором учтены требования современных образовательных программ и доступной инклюзивной среды как внутри школы, так и снаружи. Важно привлечь для разработки такого стандарта и самих школьников, и родителей, и педагогов», - отметила руководитель образовательного центра «Сириус».

Она заявила, что новый стандарт должен учитывать современные требования образования и условий для развития детей, в том числе доступности инклюзивной среды. Сейчас дети с особенностями здоровья или развития часто не могут учиться в школах, их переводят на домашнее обучение. Инициативы руководителя центра «Сириус» высоко оценил и поддержал Владимир Путин. Президент призвал воспользоваться практическим опытом Елены Шмелевой, накопленным за годы работы в образовательной сфере.

«Прошу вас использовать те наработки, те знания и опыт, которые сейчас накоплены в работе по линии «Сириуса», в деятельности, связанной со всей школьной системой Российской Федерации», - сказал глава государства, обращаясь к руководителю центра.

Стоит отметить, что в Самарской области формированию доступной образовательной среды для людей с инвалидностью уделяют особое внимание. Более 8 тысяч детей со статусом ОВЗ и психофизиологическими особенностями – школьники, из них свыше 5 тысяч ребят получают образование в специальных коррекционных заведениях.

Также в регионе работает Центр инклюзивного образования на базе Самарского университета им. Королева. Комплексная инновационная структура организована для создания условий, обеспечивающих доступность высшего образования для инвалидов. В университете также делятся накопленными наработками, проводя курсы профессиональной переподготовки. В этом году состоялся первый выпуск тьюторов. Научиться тьюторскому сопровождению лиц с ОВЗ приехали специалисты со всей России. Эти шаги направлены на интеграцию людей с особыми потребностями в общество.