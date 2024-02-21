Более 100 российских и зарубежных лекторов выступят на марафоне Знание.Первые в дни ВФМ-2024

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Глобальные вызовы времени, великие достижения современной науки и культуры, сохранение исторической правды и традиционных ценностей — эти и другие актуальные темы обсудят с молодежью спикеры просветительского марафона Знание.Первые Российского общества «Знание», который пройдет с 2 по 6 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Об этом заявил 20 февраля генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль на пресс-конференции, посвященной Всемирному фестивалю молодежи. Трансляция выступлений лекторов будет доступна в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ.

Всемирный фестиваль молодежи организован по указу Президента России Владимира Путина и пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Напомним, Самарская область стала одним из Центров привлечения и подготовки волонтёров ВФМ–2024. В регионе было подано около 1,5 тысяч заявок от добровольцев, из них были выбраны 90 человек, которые вошли в волонтёрский корпус Фестиваля. Также регион на ВФМ представят 180 участников – молодых людей, лидеров и активистов различных сферах деятельности. Кроме того, Самарская область, благодаря своим лидирующим позициям в развитии молодёжной политики, вошла в число 28 регионов, которые развернут на площадке Фестиваля свои презентационные площадки и представят свои достижения. Кроме того, ведущие творческие коллективы Самарской области выступят на площадках Фестиваля.

Генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи выступает Российское общество «Знание». Марафон Знание.Первые — самое масштабное событие образовательной программы

«Для нас большая честь и ответственность — стать генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи. Проделана огромная работа. Мы запланировали на площадке целый ряд мероприятий. Безусловно, главным событием станет наш федеральный просветительский марафон Знание.Первые, который пройдет с 2 по 6 марта и объединит шесть площадок Города молодежи мира, — подчеркнул Максим Древаль. — Пообщаться с российскими и зарубежными лекторами, задать вопросы, получить знания смогут не только 20 тысяч участников Фестиваля — это станет доступно для ребят со всего мира, потому что самые яркие выступления будут транслироваться на нашем Знание.ТВ».

Участников марафона ждут лекции, мастер-классы, круглые столы, открытые диалоги с выдающимися зарубежными и российскими государственными деятелями, учеными, спортсменами, деятелями культуры и лидерами общественного мнения из России и других стран.

Среди зарубежных лекторов, которых на этот раз будет больше, чем обычно, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, турецкие актеры Бурак Озчивит и Сыла Тюркоглу, чемпион мира по футболу Роберто Карлос, сербский и российский актер Милош Бикович, а также многие другие, чьи имена будут названы непосредственно перед открытием Фестиваля.

Уже по традиции марафон объединит огромное количество выдающихся российских лекторов Общества «Знания», среди которых государственные деятели: сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Герой Российской Федерации Александр Карелин, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, большое количество губернаторов, глав субъектов РФ.

Также выступят руководители госкорпораций: генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов, генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Среди деятелей культуры — Юрий Башмет, Игорь Бутман, телеведущая Ольга Бузова. С молодежью встретятся многие талантливые ученые, в том числе Артем Оганов. Своим опытом поделятся легендарные спортсмены Евгения Медведева, Роман Костомаров. В целом более 100 выдающихся лекторов из самых разных сфер выступят на марафоне.

Марафон Знание.Первые пройдет с 2 по 6 марта и охватит шесть площадок Города молодежи мира: Международный аэропорт ВФМ и павильоны «Ямал», «Нижний Новгород», «Казань», «Белгород», «Москва». Треки предстоящего марафона созвучны смыслам Фестиваля: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы — вместе с Россией». Яркие выступления лекторов будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ.

Наряду с просветительским марафоном Знание.Первые в рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи Общество «Знание» организует интеллектуальный турнир Знание.Игра с участием эрудитов из разных стран и кинолекторий Знание.Кино, где зрители смогут не только посмотреть легендарные российские и зарубежные фильмы, но и обсудить их в компании известных актеров и режиссеров. Также гостей Фестиваля ждет мультимедийная выставка Национального фотоконкурса Знание.Россия, где можно будет увидеть главные достижения России в XXI веке и погрузиться в их атмосферу с помощью технологии дополненной реальности.

Арт-кластер «Таврида» (проект Росмолодёжи) при поддержке Общества «Знание» готовит показы трех спектаклей. Музыкально-патриотический спектакль «Вера, Надежда, Любовь» с участием звезд российской эстрады и резидентов «Тавриды», посвященный сильным российским женщинам в зоне специальной военной операции. Литературно-музыкальный проект «Настоящие», в котором современные поэты читают стихи об актуальных событиях и судьбах россиян. Музыкально-драматический спектакль «Жил такой парень», посвященный жизни писателя, режиссера и актера Василия Шукшина. Еще один культурный проект — «Принцип слова», в котором гости Фестиваля услышат произведения молодых авторов прозы, зачитанные профессиональными актерами.

Всемирный фестиваль молодежи призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран. После завершения мероприятий на федеральной территории «Сириус» Российское общество «Знание» продолжит просветительскую линию Всемирного фестиваля молодежи с 10 по 17 марта в рамках региональной программы ВФМ-2024, которая охватит все федеральные округа нашей страны.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»