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Артем Метелев: Срок академотпуска для иностранных студентов предлагается ограничить до 90 дней

26 ноября 2024 10:39
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Срок академотпуска для иностранных студентов предлагают ограничить до 90 дней

Давать студентам-иностранцам не более 90 дней академического отпуска предполагает законопроект, который в ближайшее время планирует внести в Госдуму председатель Комитета по молодежной политике Артем Метелев. Так депутат борется с нелегальной миграцией под видом обучения. При этом парламентарий вместе с Минобрнауки и МВД предусмотрели возможность упрощенного возвращения в Россию иностранцев, превысивших максимально допустимый срок академического отпуска. Как именно, Артем Метелев рассказал «Парламентской газете».


- Артем Павлович, в чем суть этого законопроекта?

- Сегодня иностранным студентам предоставляется право на академический отпуск неограниченное количество раз по любым обстоятельствам, препятствующим обучению. Фактически это действующая лазейка, чтобы как угодно долго жить, работать, пользоваться российской инфраструктурой без каких-либо ограничений. Университеты уже обязаны уведомлять МВД о предоставлении академических отпусков иностранцам, но что делать МВД с этой информацией, кроме статистического учета, остается не совсем ясным.

Мы предлагаем аннулировать разрешение на пребывание и проживание в России, если иностранный студент находится в академическом отпуске слишком длительный период — более 90 суток. 

Принятие законопроекта позволит исключить незаконную миграцию, которая происходит посредством разрешения на временное пребывание и проживание в целях получения образования.

- Почему эта проблема стала актуальной именно сейчас?

- Только за шесть месяцев этого года в территориальные органы МВД поступило 3307 уведомлений о предоставлении иностранным гражданам академического отпуска. До конца года, по прогнозу МВД, будет подано более шести тысяч таких уведомлений, и динамика только растет. По статистике, иностранные студенты преимущественно берут академический отпуск на срок более 90 дней. Чем они занимаются в это время, где работают, с кем общаются — никто не знает. Это потенциально опасная ситуация.


- Как к этой инициативе отнеслись в Минобрнауки и МВД?

- Мы прорабатываем этот вопрос совместно с коллегами из Минобрнауки и МВД. Первое, мы определили максимально допустимый срок нахождения иностранного гражданина в академическом отпуске. Здесь мы пришли к оптимальной цифре с учетом российского законодательства — 90 дней.

Второе, мы совместно предусмотрели возможность упрощенного возвращения в Россию иностранных граждан, превысивших максимально допустимый срок академического отпуска. Этот вопрос регулируется на уровне подзаконных нормативно-правовых актов, а именно постановлением Правительства «Об утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы».

Предлагаем включить в перечень оснований для оформления обыкновенной учебной визы новый документ — приказ руководителя организации или уполномоченного им должностного лица о допуске к обучению студента по завершении академического отпуска, чтобы вузу не потребовалось оформлять ему повторное приглашение. Сейчас мы прорабатываем исключения, когда аннулирование не будет происходить, например, если по медицинским основаниям обучающийся не может выехать за пределы России.

 

Теги: Прямая речь/Интервью

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