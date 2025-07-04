 Антон Емельяненко вручил награды лучшим выпускникам СамГТУ

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Вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко посетил Самарский государственный технический университет - один из старейших вузов России, который отметил 111 лет со дня основания.

Вице-губернатор познакомился с деятельностью учреждения, пообщался с руководством, педагогами ВУЗа и посетил торжественную церемонию награждения лауреатов «Золотого фонда» СамГТУ. Звание лауреата присвоили в номинациях «За достижения в научной деятельности» и «За достижения в общественной деятельности». Благодарственные письма и почетные именные знаки за успехи в науке, общественной деятельности, творчестве и спорте получили 46 лауреатов.

От лица главы региона Вячеслава Федорищева вице-губернатор поприветствовал выпускников и поздравил их с окончанием учебы, отметив, что своим трудом и преданностью профессии они помогут развитию Самарской области.

«Сегодня вы завершаете обучение в опорном университете Самарской области. Вуз по праву занимает высокие позиции в национальных и международных рейтингах, является передовым для региона и всей страны. Вы прошли большой путь, доказали способность работать над сложными технологическими проектами и готовы развиваться дальше, - обратился к молодым специалистам Антон Емельяненко. - В Самарской области более 400 крупнейших предприятий нефтегазохимической, электротехнической промышленности, сферы IT и других отраслей, которые готовы бороться за вас, готовы обеспечить наставничество, всестороннюю поддержку, социальные гарантии. Работая на предприятиях региона, вы сможете реализовать свой потенциал и внести вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Ярких вам побед и достижений».

Студент института автоматики и информационных технологий Евгений Кайзеров стал обладателем почетной золотой медали и получил звание Лучшего выпускника 2025 года. Евгений неоднократно становился победителем и призером конференций и олимпиад регионального, всероссийского и международного уровня. Молодой ученый работает лаборантом, принимает участие в реализации нескольких грантов и хоздоговорных работ.

«Благодарен своему ВУЗу, научному руководителю, что всегда поддерживали наши инициативы, помогали в реализации непростых проектов. Участие в научно-исследовательских работах позволило мне не только развивать свои навыки, но и внедрять инновации в свою практику», - рассказал Евгений Кайзеров.

В этом году Самарский государственный технический университет выпускает около 4,5 тысяч специалистов, которые востребованы в приоритетных отраслях промышленности: оборонной, нефтехимической, электротехнической и др.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области