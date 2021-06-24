Абитуриенты Самарского университета им. Королева смогут выбрать индивидуальную образовательную траекторию

Я нашел ошибку
Главные новости:
​​​​​​​Сегодня там работал передвижной фельдшерско-акушерский пункт Волжского района.
Жители Кошелев-парка прошли вакцинацию от коронавируса в мобильном пункте
Театр "Счастливый случай" подготовил к Всероссийскому фестивалю поэтический спектакль
Театр "Счастливый случай" подготовил к Всероссийскому фестивалю поэтический спектакль
С 1 августа эта мера ужесточается и заселиться смогут только люди с сертификатом о вакцинации.
Отели и гостиницы Краснодарского края будут принимать только привитых от коронавируса гостей
При пошиве одежды были учтены все детали.
Фестиваль «На сопках Маньчжурии»: музыканты Самарского духового оркестра примеряют новые костюмы
В повестке заседания – совершенствование нормативного правового регулирования в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики, развитие внутреннего туризма.
Игорь Комаров принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО
На заседании комиссии были заслушаны представители 5 организаций Самарской области, имеющих задолженность по заработной плате перед работниками.
Александр Фетисов провел заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по зарплате в регионе
Секретарь Совета безопасности РФ провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности, а также ознакомился с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов».
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили итоги визита в регион Николая Патрушева
Защита советника главы Роскосмоса расценивает это предложение как акт давления на Ивана Сафронова.
Адвокат заявил, что следователь предлагал обвиняемому в госизмене Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.33
-0.34
EUR 86.33
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея» приглашаем посетить открытие выставки «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2021»
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Абитуриенты Самарского университета им. Королева смогут выбрать индивидуальную образовательную траекторию

24 июня 2021 14:22
158
Это позволит студентам сформировать уникальные профессиональные компетенции и презентовать их будущим работодателям и партнерам.

Абитуриентов, которые этим летом поступают на бакалавриат, специалитет и магистратуру Самарского университета им. Королёва, ждут принципиальные изменения в учебном процессе. Они смогут выбрать собственную индивидуальную образовательную траекторию или персональный трек. Это позволит студентам сформировать уникальные профессиональные компетенции и презентовать их будущим работодателям и партнерам.

В состав индивидуальной образовательной траектории входят три составляющие:

-  Ядро из дисциплин и модулей, разработанных для формирования гибких навыков (soft skills);

- -Мейджор – куда входят дисциплины, модули и практики для глубокого погружения в сферу будущей профессии и повышения интенсивности формирования профессиональных компетенций (hard skills);

- Майнор - состоит из дисциплин и модулей, направленных как на расширение спектра hard skills, так и soft skills.

Состав дисциплин, модулей и практик зависит от содержания образовательной программы, на которую поступают абитуриенты. При этом для студентов бакалавриата и специалитета в блоке “Майнор” вне зависимости от выбранной образовательной программы предусмотрено освоение различных дисциплин и модулей.

К примеру, если абитуриент выбрал для себя инженерное образование и поступил на направление подготовки “Авиастроение”, то кроме дисциплин, повышающих интенсивность формирования hard skills, он сможет освоить IT-компетенции, выбрав на втором курсе обучения дисциплину “Python* для решения научных задач” или дисциплину “Интеллектуальный анализ данных социальных сетей” из “Майнора” “Цифровые технологии”. Если же тот же студент захочет “прокачать” свои soft skills из области проектной деятельности или саморазвития, то на третьем курсе обучения он может выбрать дисциплину “Стартап в профессиональной деятельности: правовое обеспечение” или дисциплину “Персональный брендинг” из “Майнора” “Личностно-профессиональное развитие”.

Если же абитуриент выбрал для себя гуманитарное образование и поступил на направление подготовки “Филология”, то кроме эффективного формирования hard skills, он сможет повысить уровень своего креативного мышления или разнообразить формы межкультурного взаимодействия, выбрав на втором курсе дисциплину “Интенсивный профессиональный иноязычный практикум” или дисциплину “Деловая коммуникация в цифровую эпоху” из “Майнора” “Креативное мышление и профессиональные коммуникации”.

А если он захочет повысить уровень своей экономической культуры и финансовой грамотности, то сможет это сделать на третьем курсе, выбрав дисциплину “Биржевые финансовые инструменты для частного инвестора” или дисциплину “Инновационный менеджмент наукоёмких технологий” из “Майнора” “Экономика, управление, бизнес-технологии”.

При этом правильный подбор и освоение дисциплин, входящих в персональный трек, позволит будущим выпускникам в конце обучения получить два диплома – об основном и о дополнительном образовании.

К примеру, если студент на втором курсе выберет дисциплину “Стартап в профессиональной деятельности: тренды и инновационные стратегии цифровой трансформации” из “Майнора” “Цифровые технологии” и дисциплину “Стартап в профессиональной деятельности: командообразование и система мотивации” из “Майнора” “Креативное мышление и профессиональные коммуникации”. А затем этот же студент на третьем курсе выберет дисциплину “Экономика и управление стартапом” из “Майнора” “Экономика, управление, бизнес-технологии” и дисциплину “Стартап в профессиональной деятельности: правовое обеспечение” из “Майнора” “Личностно-профессиональное развитие”, он получит возможность освоить дополнительную профессиональную программу “Стартап в профессиональной деятельности”.

Андрей Гаврилов, проректор по учебной работе Самарского университета им. Королёва:

"В Самарском университете им. Королёва представлен широкий спектр направлений подготовки, в основе которых - фундаментальные научные школы классической и инженерной направленности. Всего в этом учебном году предусмотрено 3204 бюджетных места на 300 программах бакалавриата, специалитета и магистратуры. Это богатое информационное поле дает возможность развиваться нашим студентам в междисциплинарных областях наук и по окончании учебного процесса получить не один, а сразу два диплома - о высшем и о дополнительном образовании. Практики выстраивания собственной образовательной траектории с учетом будущих карьерных планов, получения компетенций и навыков на стыке разных наук распространены в лучших зарубежных вузах, а также в университетах Москвы и Санкт-Петербурга, они позволяют студентам заглянуть за рамки своей специальности и сформировать более широкий взгляд на мир, что, в конечном итоге, помогает им найти свое место в жизни".

 

Фото:   пресс-служба Самарского университета

Теги: абитуриенты Самарский университет

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Средняя зарплата молодых людей с дипломом Самарского университета им. Королёва в сфере IТ, окончивших вуз в 2015—2020 годах, составляет 90 тыс. рублей.
22 июня 2021, 16:21
Выпускники IT-специальностей Самарского университета в числе самых высокооплачиваемых в стране
Средняя зарплата молодых людей с дипломом Самарского университета им. Королёва в сфере IТ, окончивших вуз в 2015—2020 годах, составляет 90 тыс. рублей. Общество
428
В Самаре пройдет Международная научно-техническая конференция "Проблемы и перспективы развития двигателестроения"
22 июня 2021, 13:47
В Самаре пройдет Международная научно-техническая конференция "Проблемы и перспективы развития двигателестроения"
На конференции будут рассмотрены вопросы инновационных разработок при создании двигателей нового поколения. Образование
514
Абитуриенты будут поступать в военные вузы, не выезжая из региона
21 июня 2021, 13:50
Абитуриенты будут поступать в военные вузы, не выезжая из региона
Выездные комиссии будут работать в регионах с 1 по 20 июля. Образование
602
В центре внимания
Системная работа губернатора по привлечению инвестиций позволяет открывать новые рабочие места.
24 июня 2021  14:07
В Особой экономической зоне «Тольятти» введено в эксплуатацию крупное производство автокомпонентов
162
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
24 июня 2021  13:43
Три врача из Самары стали победителями Всероссийского конкурса врачей
175
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
24 июня 2021  12:58
В Самарской области снова обещают грозу и шквальный ветер
191
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
24 июня 2021  12:29
Скачок заболеваемости коронавирусом: за сутки в Самарской области 129 новых случаев
281
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
23 июня 2021  11:43
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
264
Весь список