Абитуриенты Самарского университета им. Королева смогут выбрать индивидуальную образовательную траекторию

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Абитуриентов, которые этим летом поступают на бакалавриат, специалитет и магистратуру Самарского университета им. Королёва, ждут принципиальные изменения в учебном процессе. Они смогут выбрать собственную индивидуальную образовательную траекторию или персональный трек. Это позволит студентам сформировать уникальные профессиональные компетенции и презентовать их будущим работодателям и партнерам.

В состав индивидуальной образовательной траектории входят три составляющие:

- Ядро из дисциплин и модулей, разработанных для формирования гибких навыков (soft skills);

- -Мейджор – куда входят дисциплины, модули и практики для глубокого погружения в сферу будущей профессии и повышения интенсивности формирования профессиональных компетенций (hard skills);

- Майнор - состоит из дисциплин и модулей, направленных как на расширение спектра hard skills, так и soft skills.

Состав дисциплин, модулей и практик зависит от содержания образовательной программы, на которую поступают абитуриенты. При этом для студентов бакалавриата и специалитета в блоке “Майнор” вне зависимости от выбранной образовательной программы предусмотрено освоение различных дисциплин и модулей.

К примеру, если абитуриент выбрал для себя инженерное образование и поступил на направление подготовки “Авиастроение”, то кроме дисциплин, повышающих интенсивность формирования hard skills, он сможет освоить IT-компетенции, выбрав на втором курсе обучения дисциплину “Python* для решения научных задач” или дисциплину “Интеллектуальный анализ данных социальных сетей” из “Майнора” “Цифровые технологии”. Если же тот же студент захочет “прокачать” свои soft skills из области проектной деятельности или саморазвития, то на третьем курсе обучения он может выбрать дисциплину “Стартап в профессиональной деятельности: правовое обеспечение” или дисциплину “Персональный брендинг” из “Майнора” “Личностно-профессиональное развитие”.

Если же абитуриент выбрал для себя гуманитарное образование и поступил на направление подготовки “Филология”, то кроме эффективного формирования hard skills, он сможет повысить уровень своего креативного мышления или разнообразить формы межкультурного взаимодействия, выбрав на втором курсе дисциплину “Интенсивный профессиональный иноязычный практикум” или дисциплину “Деловая коммуникация в цифровую эпоху” из “Майнора” “Креативное мышление и профессиональные коммуникации”.

А если он захочет повысить уровень своей экономической культуры и финансовой грамотности, то сможет это сделать на третьем курсе, выбрав дисциплину “Биржевые финансовые инструменты для частного инвестора” или дисциплину “Инновационный менеджмент наукоёмких технологий” из “Майнора” “Экономика, управление, бизнес-технологии”.

При этом правильный подбор и освоение дисциплин, входящих в персональный трек, позволит будущим выпускникам в конце обучения получить два диплома – об основном и о дополнительном образовании.

К примеру, если студент на втором курсе выберет дисциплину “Стартап в профессиональной деятельности: тренды и инновационные стратегии цифровой трансформации” из “Майнора” “Цифровые технологии” и дисциплину “Стартап в профессиональной деятельности: командообразование и система мотивации” из “Майнора” “Креативное мышление и профессиональные коммуникации”. А затем этот же студент на третьем курсе выберет дисциплину “Экономика и управление стартапом” из “Майнора” “Экономика, управление, бизнес-технологии” и дисциплину “Стартап в профессиональной деятельности: правовое обеспечение” из “Майнора” “Личностно-профессиональное развитие”, он получит возможность освоить дополнительную профессиональную программу “Стартап в профессиональной деятельности”.

Андрей Гаврилов, проректор по учебной работе Самарского университета им. Королёва:

"В Самарском университете им. Королёва представлен широкий спектр направлений подготовки, в основе которых - фундаментальные научные школы классической и инженерной направленности. Всего в этом учебном году предусмотрено 3204 бюджетных места на 300 программах бакалавриата, специалитета и магистратуры. Это богатое информационное поле дает возможность развиваться нашим студентам в междисциплинарных областях наук и по окончании учебного процесса получить не один, а сразу два диплома - о высшем и о дополнительном образовании. Практики выстраивания собственной образовательной траектории с учетом будущих карьерных планов, получения компетенций и навыков на стыке разных наук распространены в лучших зарубежных вузах, а также в университетах Москвы и Санкт-Петербурга, они позволяют студентам заглянуть за рамки своей специальности и сформировать более широкий взгляд на мир, что, в конечном итоге, помогает им найти свое место в жизни".

Фото: пресс-служба Самарского университета