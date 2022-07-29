97% школьников поддерживают введение уроков финансовой грамотности

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Абсолютное большинство российских школьников (97%) считают необходимым добавить в учебную программу уроки финансовой грамотности. Эту идею также поддерживают 91% родителей, следует из исследования образовательной компании MAXIMUM Education.

73% подростков в возрасте от 14 до 18 лет имеют свои накопления. Каждый третий хранит их на счете или в банковском вкладе. 31% опрошенных предпочитают беречь деньги в копилке, 23% школьников используют для этих целей банковскую карту, а 13% переводят накопления в инвестиции.

Несмотря на то, что каждый второй подросток регулярно интересуется финансовой ситуацией в стране и мире, и считает себя подкованным в теме финансов, 23% попадались на уловки мошенников и переводили им деньги.

При этом 89% родителей считают важным обсуждать денежные вопросы с детьми. Чаще всего, в 69% случаях, в семьях говорят о планировании бюджета. 17% родителей обсуждают со школьниками инвестиции, вклады и кредиты. 14% считают необходимым объяснять подросткам базовые финансовые термины, такие как налоги, инфляция, ценные бумаги.

42% родителей школьников считают себя финансово-грамотными, 52% отмечают, что не совсем уверены в этом, 6% точно не относят себя к этой категории.

96% родителей дают ребенку карманные деньги. Большинство (60%) таким образом приучают детей самостоятельно распоряжаться финансами. 28% родителей дают деньги «просто так», 12% таким образом поощряют за помощь по дому и за хорошую учебу.