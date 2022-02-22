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82% учителей назвали недостаточным внимание властей к слабым ученикам

22 февраля 2022 10:57
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82% учителей назвали недостаточным внимание властей к слабым ученикам

По данным опроса образовательной компании MAXIMUM Education, 82% российских учителей считают, что государство уделяет недостаточно внимания слабым ученикам. Такое же количество респондентов (82%) отмечает необходимость в работе с отстающими учениками дополнительных программ, разработанных на государственном уровне. 

По мнению 25% педагогов, их ученики хорошо справляются с учебной программой. 60% учителей считают, что школьники усваивают учебный материал удовлетворительно. 15% педагогов отмечают, что большинство их учеников слабо усваивают материал. 

Классных руководителей спросили, какое количество слабых учеников учится в их классе. 40% педагогов ответили, что более трети от общего количества детей в классе. 18% респондентов считают отстающими по школьной программе более 20% детей из своего класса. 26% учителей ответили, что слабых учеников в их классе более 10%. По мнению 16% преподавателей в их классе учатся менее 10% слабых учеников. 

На вопрос, по каким факторам определять, относить ученика к группе слабых или средних, бОльшая часть опрошенных (40%) ответили, что по уровню мотивации к получению знаний. 31% педагогов в этом вопросе оценивает успеваемость по своему предмету. По фактору общей успеваемости принадлежность к группе слабых или средних школьников определяют 27% учителей. 

Часть респондентов также выбирала вариант «другое» и указывала такие факторы: качество выполнения домашнего задания; наличие элементарных навыков: уметь читать, писать, фокусировать внимание; обучаемость школьника; динамика развития ученика. 

По мнению половины (51%) учителей, причина неуспеваемости слабых учеников - психологический фактор (отсутствие мотивации и непонимание ценности образования). 24% опрошенных считают, что главную роль играет социальный фактор, в том числе неблагоприятные условия в семье, низкий уровень образования родителей и окружение ребенка. 

18% педагогов отмечают влияние на успеваемость нейропсихологического фактора (причины, связанные с развитием и здоровьем ученика). 7% учителей считают, что следствием неуспеваемости учеников является образовательный фактор, в особенности перегруженность педагогов; нехватка времени на неуспевающих детей.  

В целом 67% педагогов отмечают, что в процессе проведения урока им часто не хватает времени для помощи слабоуспевающим детям. 

Трети педагогов (34%) не хватает образовательных инструментов (методик работы именно со слабыми учениками). 25% отмечают недостаток административной поддержки (на уровне образовательного учреждения, субъекта РФ, города и т.д.). 

Недостаток технологических инструментов, таких как интерактивные помощники для проверки домашнего задания и проведения контрольных работ, отмечают 24% опрошенных педагогов. 

Среди других причин, по которым не получается уделять достаточно внимания слабым ученикам, 17% педагогов назвали: недостаток внимания и контроля со стороны родителей учеников; отсутствие официально выделенного времени на консультации; нежелание повысить уровень знаний со стороны самого ученика; сильная загруженность педагогов отчетами; большое количество учеников в классе и невозможность индивидуальной работы. 

Также респондентов спросили, на что в большей степени они делают акцент при подготовке материалов для урока. 84% указали, что стараются достигнуть общего среднего результата по классу. 10% учителей акцентируют внимание на развитии сильных учеников. 6% уделяют больше времени отстающим в учебе ребятам. 

Теги: Опрос

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