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72% жителей Приволжского федерального округа поддерживают отмену ЕГЭ

19 июня 2024 09:56
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72% жителей Приволжского федерального округа поддерживают отмену ЕГЭ

В Госдуму внесен законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Старт карьеры приняли участие представители экономически активного населения из Приволжского федерального округа.

По данным результата опроса SuperJob, 72% жителей ПФО выступают за отмену ЕГЭ. Кроме того, 13% горожан высказались против отказа, а 15% затруднились с ответом.

В целом по стране 72% россиян поддерживают отмену ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов. Мужчины высказывались за инициативу депутатов чаще женщин (74 и 69% соответственно). Россияне, имеющие детей, — чаще бездетных (77 и 69%). Больше всего же сторонников возвращения к традиционной форме аттестации — среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей (80%).

Против отказа от ЕГЭ — лишь каждый восьмой респондент (13%). «ЕГЭ учит работать с материалом, графиками, рассуждать, анализировать, аргументы приводить»; «ЕГЭ борется с коррупцией», — комментируют они. Тех, кто считает неразумным отказываться от единого госэкзамена, больше среди россиян до 34 лет (это поколение уже сдавало ЕГЭ).

Среди представителей экономически активного населения разных регионов, чаще противятся отмене ЕГЭ жители Дальневосточного и Уральского округов (21 и 19% соответственно): «Я — за то, чтобы дети сдавали один раз экзамены, только при окончании школы, и по результатам экзаменов поступали в вузы». Абитуриенты вузов из этих регионов чаще уезжают учиться в другие округа.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 369
Время проведения: 6—14 июня 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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