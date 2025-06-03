52% абитуриентов выбирают направление обучения по интересу к профессии

Аналитики Авито Работы опросили более 1700 россиян, которые в этом году поступают в вузы или ссузы, или знают, куда будут поступать члены их семьи — дети и внуки. Двумя самыми популярными направлениями для дальнейшего обучения оказались ИТ и медицина. При этом большинство абитуриентов делают выбор, основываясь на собственном интересе к профессии.
Самым популярным направлением, которое в этом году рассматривают выпускники, оказались информационные технологии и программирование — эта сфера обучения интересует каждого шестого опрошенного (17%). На втором месте — медицина и фармацевтика (12%). Топ-3 замыкает юриспруденция (11%).
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Топ-10 направлений для поступления
|
|
Направления
|
Доля ответов респондентов, %
|
IT и программирование
|
17%
|
Медицина и фармацевтика
|
12%
|
Юриспруденция
|
11%
|
Инженерия, технические науки
|
8%
|
Экономика и финансы
|
8%
|
Транспорт и логистика (автомеханик, машинист, ж/д специальности и др.)
|
7%
|
Дизайн и веб-дизайн
|
7%
|
Психология и педагогика
|
7%
|
Строительство и архитектура
|
5%
|
Естественные науки (физика, химия, биология и др.)
|
5%
Большинство выпускников (52%) выбирают направление, исходя из интереса к профессии или предмету. Чуть больше четверти (28%) исходят из перспектив трудоустройства и востребованности специальности. Почти четверть респондентов (23%) — из оценки возможного уровня заработной платы при дальнейшей работе.
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Причины, по которым респонденты выбирали направления для поступления в вузы/ссузы
|
|
Причины
|
Доля ответов респондентов, %
|
Интерес к профессии/предмету
|
52%
|
Перспективы трудоустройства, востребованность специалистов
|
28%
|
Высокая заработная плата в будущем
|
23%
|
Престижность профессии
|
20%
|
Доступность обучения (наличие бюджетных мест, низкая стоимость)
|
18%
|
Мнение родителей или других членов семьи
|
14%
|
Простота поступления/проходные баллы
|
10%
|
Традиции в семье (преемственность поколений)
|
9%
|
Советы друзей/знакомых
|
8%
|
Случайный выбор/куда получится поступить
|
6%
Престижность профессии играет роль для каждого пятого (20%) абитуриента. Также для 18% важна доступность обучения — чтобы оно стоило недорого или были бюджетные места. А вот влияние близких оказывается менее значимым: на мнение родителей и других членов семьи полагаются реже — лишь 14% абитуриентов. Еще меньше тех, кто выбирает специальность из-за семейных традиций (9%) или советов друзей (8%). Есть и те, кто не определился с конкретными дальнейшими планами: они просто хотят поступить туда, куда получится (6%).
При этом каждый второй абитуриент (50%) намерен принимать окончательное решение о поступлении исключительно самостоятельно. Четверть (27%) прислушается к советам родителей или других членов семьи, еще 15% — к рекомендациям друзей и знакомых.