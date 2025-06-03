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52% абитуриентов выбирают направление обучения по интересу к профессии

3 июня 2025 13:36
144
52% абитуриентов выбирают направление обучения по интересу к профессии

Аналитики Авито Работы опросили более 1700 россиян, которые в этом году поступают в вузы или ссузы, или знают, куда будут поступать члены их семьи — дети и внуки. Двумя самыми популярными направлениями для дальнейшего обучения оказались ИТ и медицина. При этом большинство абитуриентов делают выбор, основываясь на собственном интересе к профессии.

Самым популярным направлением, которое в этом году рассматривают выпускники, оказались информационные технологии и программирование — эта сфера обучения интересует каждого шестого опрошенного (17%). На втором месте — медицина и фармацевтика (12%). Топ-3 замыкает юриспруденция (11%).

Топ-10 направлений для поступления

 

 

Направления

Доля ответов респондентов, %

IT и программирование

17%

Медицина и фармацевтика

12%

Юриспруденция

11%

Инженерия, технические науки

8%

Экономика и финансы

8%

Транспорт и логистика (автомеханик, машинист, ж/д специальности и др.)

7%

Дизайн и веб-дизайн

7%

Психология и педагогика

7%

Строительство и архитектура

5%

Естественные науки (физика, химия, биология и др.)

5%

 

Большинство выпускников (52%) выбирают направление, исходя из интереса к профессии или предмету. Чуть больше четверти (28%) исходят из перспектив трудоустройства и востребованности специальности. Почти четверть респондентов (23%) — из оценки возможного уровня заработной платы при дальнейшей работе.

Причины, по которым респонденты выбирали направления для поступления в вузы/ссузы

 

 

Причины

Доля ответов респондентов, %

Интерес к профессии/предмету

52%

Перспективы трудоустройства, востребованность специалистов

28%

Высокая заработная плата в будущем

23%

Престижность профессии

20%

Доступность обучения (наличие бюджетных мест, низкая стоимость)

18%

Мнение родителей или других членов семьи

14%

Простота поступления/проходные баллы

10%

Традиции в семье (преемственность поколений)

9%

Советы друзей/знакомых

8%

Случайный выбор/куда получится поступить

6%

 

Престижность профессии играет роль для каждого пятого (20%) абитуриента. Также для 18% важна доступность обучения — чтобы оно стоило недорого или были бюджетные места. А вот влияние близких оказывается менее значимым: на мнение родителей и других членов семьи полагаются реже — лишь 14% абитуриентов. Еще меньше тех, кто выбирает специальность из-за семейных традиций (9%) или советов друзей (8%). Есть и те, кто не определился с конкретными дальнейшими планами: они просто хотят поступить туда, куда получится (6%).

При этом каждый второй абитуриент (50%) намерен принимать окончательное решение о поступлении исключительно самостоятельно. Четверть (27%) прислушается к советам родителей или других членов семьи, еще 15% — к рекомендациям друзей и знакомых. 

Теги: Опрос

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