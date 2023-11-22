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Жители Тольятти вместе с МЦУ будут контролировать работу общественного транспорта при помощи соцсетей

22 ноября 2023 13:41
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Жители Тольятти вместе с МЦУ будут контролировать работу общественного транспорта при помощи соцсетей

  Работа общественного транспорта продолжает входить в ТОП-3 самых обсуждаемых тем в соцсетях. С начала ноября в адрес муниципалитетов поступило почти 800 вопросов и предложений, каждая 4-ая жалоба на работу общественного транспорта - от жителей Тольятти, отмечают в Центре управления регионом Самарской области. Больше всего нареканий у пассажиров вызывает работа коммерческого транспорта на длинных маршрутах, охватывающих несколько районов автограда: 


    Увеличение количества жалоб на работу общественного транспорта, поступающих в адрес властей через систему «Инцидент Менеджмент», стало поводом для встречи главы Тольятти Николая Ренца с руководителями и собственниками компаний альтернативных перевозок. Перевозчики работают на муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам. Основная претензия граждан — грязные салоны, разговоры водителей по во время движения, курение, остановки в неположенном месте, а порой — грубость и даже хамство по отношению к пассажирам.
         Чтобы получать обратную связь от пассажиров и оперативно реагировать на жалобы, Муниципальный центра управления Тольятти реализуют совместный проект с местными перевозчиками. В маршрутках появились плакаты с QR-кодами. Перейдя по коду с помощью смартфона, человек попадает в официальную группу МЦУ Тольятти в соцсетях, там пассажир может поделиться своим мнением о конкретном маршруте, оставить жалобу. МЦУ будет направлять эти сигналы перевозчикам. 
«Все полученные в вашем сообщении данные о состоянии транспортного средства, о конфликтной ситуации, все фото и видео материалы будут переданы коллегам в управление транспорта и руководителю компании перевозчика. МЦУ может запросить у автора сообщения дополнительную информацию (номер телефона для связи, или детали, необходимые для разрешения спорной ситуации)», - говорит Людмила Ерина, руководитель МЦУ г.о. Тольятти.


        Сотрудники муниципального цента управления не ограничиваются работой в соцсетях, для контрольного мониторинга коммерческих маршрутов они принимают непосредственное участие в осмотре автобусов перед выходом на линию рано утром. Такая личная включенность должна положительно сказаться и на качестве ответов МЦУ Тольятти на площадках соцсетей, уверены в региональном ЦУР. Как говорится, лучше один раз увидеть…
        Глава Тольятти Николай Ренц также обратился к жителям в соцсетях с просьбой фиксировать нарушения в транспорте: «Хочу обратиться к жителям с просьбой: если у вас есть претензии, фиксируйте их на видео, сообщайте время, номер маршрута, номер автомобиля и оставляйте свои данные, чтобы можно было встретиться, обсудить ситуацию и применить меры дисциплинарного и финансового воздействия на водителя, нарушившего правила перевозки пассажиров».
        Важно отметить, что в регионе ведется системная работа по обновлению общественного транспорта. 108 автобусов этим летом поступили в Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Кинель, Отрадный, Сызрань, Похвистнево и Похвистневский район. В ближайшие месяцы в регион планируют поставить еще более 200 автобусов. 
 

Теги: Городской транспорт

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