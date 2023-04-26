В «Жигулевской долине» состоялось заседание Клуба резидентов

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25 апреля в «Жигулевской долине» состоялось 39-е заседание Клуба резидентов. Это традиционный формат встреч, на котором действующие резиденты знакомятся с новыми компаниями, пополняющими содружество «Жигулевской долины», а новички узнают об открывающихся возможностях и презентуют свои проекты.

Открывая заседание Клуба, директор ГАУ «ЦИК СО», управляющей компании технопарка Александр Сергиенко рассказал о комплексном подходе к развитию экосистемы «Жигулевской долины» и о том, какие региональные и федеральные меры поддержки доступны новым резидентам. Приветствуя новых участников Клуба, он сказал:

– Желаю стартапам, которые зашли в периметр технопарка, развития и – что очень важно – быстрого и объективного понимания перспектив своего проекта. Либо вы поднимете его на новый уровень, и он из стартапа разовьётся в успешное предприятие, либо увидите, что проект несовершенен, и проведёте работу над ошибками.

Уверен, что с нашей помощью вы будете развиваться быстрее, чем в свободном плавании. Добро пожаловать в наше сообщество. Давайте делать будущее вместе!

Заместитель директора Игорь Смирнов рассказал новым резидентам о том, какие шаги им необходимо предпринять на первых этапах резидентства для достижения успеха, а заместитель директора Андрей Беляев познакомил присутствующих с порталом инноваций isamara.ru, аккумулирующим меры поддержки на единой платформе.

На территории технопарка действует Региональный центр инжиниринга, который оказывает услуги реверс-инжиниринга, прототипирования, 3D-моделирования. Директор РЦИ Сергей Ганин поделился информацией об уникальных возможностях Центра.

Специалист Центра управления инновациями Евгений Миронов познакомил участников Клуба резидентов с широкой линейкой грантовых конкурсов Фонда содействия инновациям, представительство которого находится в «Жигулёвской долине».

Жизнь в технопарке не ограничивается развитием инновационных проектов – ежегодно здесь проходит множество культурно-спортивных событий, в которых принимают участие представители крупных промышленных предприятий и рядовые жители города. Советник директора технопарка Ирина Феопентова сделала краткий обзор подобных мероприятий и призвала новых резидентов присоединяться к этому движению.

Затем настало время выступления сервисных партнеров технопарка. Директор юридической компании «АСПЕН» Евгения Петухова, основываясь на профессиональном опыте, предостерегла стартапы от типовых юридических ошибок, которые допускают компании при заключении договоров. Бизнес-наставник Евгений Божко рассказал, с какими проблемами роста традиционно сталкиваются стартапы, и предложил свою модель преодоления этих проблем.

Знакомство с инфраструктурой «Жигулёвской долины» завершилось презентацией ресторации «Наша Кухня», которую провел её управляющий Вячеслав Котов, а также выступлением управляющей дополнительного офиса Россельхозбанка Олеси Вегеро, поведавшей о специальных программах банка.

Традиционная и очень важная часть заседания Клуба резидентов – презентация новых проектов, получивших статус резидента технопарка. В формате трёхминутного питча свои проекты представили представители более десятка новых компаний. Рассказывая о своих планах развития, выступающие отметили, чем их проекты могут быть полезны другим участникам предпринимательского сообщества.

В завершение руководитель центра по управлению и развитию технопарков Дмитрий Мазырин пригласил на следующую встречу: она называется «Погружение» и представляет собой расширенные онлайн-презентации, которые позволяют более подробно познакомиться с проектами и компетенциями новичков экосистемы.

Насыщенная деловая часть заседания завершилась неформальным общением.

Евгений Божко, бизнес-наставник: «Целью моего визита было знакомство с резидентами, знакомство с актуальной инфраструктурой и возможностями «Жигулёвской долины». Очень понравилась неформальная обстановка, лёгкое общение и самое главное – интересные проекты, которые представляют резиденты».

Алексей Демидёнок, официальный лицензионный партнёр-интегратор компании TWIN, проект «Разработка и внедрение роботизированной голосовой вопросно-ответной системы для целей автоматизации труда коллцентров»: «Мы стали резидентами технопарка с ключевой целью – приобретения новых контактов, нетворкинга. Я патриот Тольятти, но, к сожалению, в нашем городе у нас меньше всего клиентов. Мы успешно работаем с московскими, питерскими компаниями, с Казахстаном. Клуб резидентов нравится тем, что здесь можно обрасти связями и привлечь новые компании к взаимовыгодному сотрудничеству».

Ольга Ульянова, ООО «Электрикал системс», проект «Создание инжинирингово-производственного центра систем управления силовыми трансформаторами»: «Мы хотели стать резидентом технопарка по нескольким причинам. Во-первых, здесь есть вся необходимая инфраструктура, оборудованные рабочие места, офисы – то, что важно любой молодой компании. Во-вторых, здесь аккумулирован большой опыт развития проектов. Надеемся, что с нами поделятся путями решения сложных задач, проконсультируют по поводу получения гранта в Фонде содействия инновациям».

Алексей Ненашев, ООО «Тхеоол», проект «Разработка децентрализованного, беcсерверного приватного Web-hosting с подсистемой облачных вычислений и системой платежей и биллинга на технологии распределенных реестров»: «На Клубе резидентов я впервые. Считаю, что это хороший формат – весело, задорно, интересно. Понравилось, что было подробно и понятно рассказано о возможностях технопарка, о тех «плюшках», которые он может дать резидентам. Я уже присмотрел себе потенциальных коллег, с которыми мы обменялись контактами».

Фото: пресс-служба технопарка «Жигулевская долина»