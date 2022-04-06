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5 апреля в честь 45-летия автомобиля «Нива» сотрудники ГИБДД Тольятти и АВТОВАЗ провели совместную акцию.



На улицах Тольятти автоинспекторы останавливали водителей автомобилей ВАЗ-2121 «Нива» для того, чтобы поздравить их с юбилеем российского внедорожника, сборка которого на конвейере Волжского автомобильного завода началась 5 апреля 1977 года. С начала серийного производства изготовлено почти 2,5 миллиона этих автомобилей, которые сейчас называются Lada Niva Legend.



Вместе с представителями АВТОВАЗа и съёмочной группой ТОЛЬЯТТИ 24 инспекторы ГИБДД вручали владельцам «Нивы» специально изготовленные наклейки «45 лет - Niva» с пожеланиями хорошего настроения, безаварийных дорог и, конечно же - соблюдения Правил дорожного движения.



У водителей автомашин-юбиляров происходящее вызывало только приятные эмоции. Они с улыбкой благодарили за внимание, делились впечатлениями об автомобиле и рассказывали истории из жизни, связанные с их внедорожником.

Фото: ГИБДД Тольятти