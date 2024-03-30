В тольяттинской школе прошла учебная тренировка по эвакуации учащихся и персонала

76

Отработка плана эвакуации учащихся и персонала образовательного учреждения состоялась в школе № 81 Тольятти.

Мероприятие провели инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, Жигулевск и Ставропольского района совместно с сотрудниками 31 отряда федеральной противопожарной службы.

По тематическому замыслу очаг возгорания находился на кровле здания.

После сработки автоматической пожарной сигнализации персоналом школы была вызвана пожарная охрана и проведена эвакуация детей по эвакуационным выходам. Педагоги провели перекличку, все ученики эвакуировались за положенное нормативное время.

Всего в учебной эвакуации принимало участие порядка семисот учащихся и сотрудников школы.

За ходом тренировки наблюдали представители Департамента образования мэрии и директора школ Тольятти. Оказали содействие в проведении мероприятия сотрудники полиции и госавтоинспекции.

«Не стоит забывать, что безопасность в учебных заведениях зависит не только от дисциплинированности, знаний и умений педагогов. Дети и подростки не менее подготовлены к различным чрезвычайным ситуациям. На традиционных уроках безопасности сотрудниками пожарного надзора регулярно проводятся беседы с учащимися школ и воспитанниками детских садов о недопущении пожаров по причине шалости с огнем, о действиях при обнаружении пожара дома и в школе», - рассказала инспектор ОНД и ПР Елена Кишенкова.

Фото: пресс-служба облМЧС