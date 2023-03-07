В Тольятти военнослужащие ЦВО провели на 8 Марта мини-концерты для участниц Великой Отечественной войны

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В Тольятти военнослужащие Центрального военного округа провели мини-концерты у домов участниц Великой Отечественной войны в рамках поздравления с Международным женским днем.



Военный оркестр сыграл для ветеранов попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах. Ветераны наблюдали за музыкальным представлением из окон своих квартир. Представители бригады поблагодарили участниц войны за Победу, пожелали крепкого здоровья и вручили подарки.



На видео Клавдия Фёдоровна Дунина, ветеран Великой Отечественной войны. 26 марта 2023 года ей исполнится 95 лет. В 1943 году ушла на фронт добровольцем в возрасте 15 лет (прибавила себе три года, чтобы взяли). Воевала на передовой. В феврале 2023 года Клавдия Федоровна передала военнослужащим Центрального военного округа Донскую икону Божией Матери, которую бережно, с любовью вышила своими руками.