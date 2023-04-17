В Тольятти состоялось открытие музейной экспозиции, посвященной ветеранам органах внутренних дел

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В преддверии Дня ветерана органов внутренних дел и внутренних войск на базе Института права Тольяттинского государственного университета открылась новая музейная экспозиция под названием «УВД г. Тольятти: история в лицах».

Это студенческий проект, который воплотили в жизнь студенты под руководством майора полиции в отставке, старшего преподавателя кафедры «Уголовное право и процесс» Алексея Мурузиди. Проект реализован совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел.

Гостями открывшейся экспозиции стали ветераны органов внутренних дел, сотрудники полиции, общественники и студенты Тольяттинского государственного университета. Всем присутствующим представилась возможность изучить материалы о деятельности милиции и полиции, начиная с 90-х годов прошлого века. Авторы проекта собрали истории о сотрудниках правоохранительных органов, которые в разные годы боролись с криминальными группировками, о людях, посвятивших свои жизни служению Родине. В числе экспонатов - элементы экипировки сотрудников органов внутренних дел города Тольятти, информационные материалы, книги и журналы, значки и даже образцы демилитаризованных боеприпасов времен контртеррористической операции на Северном Кавказе.

«Сегодня мы пополнили музейную экспозицию новым экспонатом, которая называется «УВД г. Тольятти: история в лицах». Очень приятно в преддверии праздника видеть тут ветеранов и молодых сотрудников, я думаю им интересно ее посетить. Проект развивается, постоянно происходит общение с родственниками героев и представителями различных правоохранительных структур для поиска новых интересных экспонатов. Популяризация истории и наших традиций – очень важна, ведь без прошлого нет будущего», – отметила представитель Общественного совета при У МВД России по городу Тольятти Кристина Забурдаева.

Фото: ГУ МВД СО