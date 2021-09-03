В Тольятти сформируют дополнительные отряды для патрулирования городского леса

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Накануне, 1 сентября, в лесном массиве Тольятти было зафиксировано сразу восемь возгораний. В качестве одной из основных версий случившегося рассматривается поджог. В связи с чем, 2 сентября на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций глава города Николай Ренц объявил о вознаграждении в размере 500 тыс. рублей за сведения, способствующие выявлению и изобличению предполагаемых злоумышленников. Информацию о подозрительных гражданах и противоправных действиях в городском лесу, а также сведения об обнаружении возгораний тольяттинцы могут круглосуточно передавать в ЕДДС г.о. Тольятти по телефону 31-75-23, а также по телефонам экстренных служб 01, 101 или 112.

Вместе с тем, участники КЧС пришли к выводу, что с целью профилактики и предупреждения возникновения дальнейших лесных пожаров патрулирование на территории Тольяттинского лесничества и по его периметру должно быть усилено. Для проведения этой работы в городские леса будут привлечены дополнительные силы и средства МЧС, УМВД России по г. Тольятти и добровольной народной дружины, военные, а также добровольческие отряды крупных городских предприятий и представители ветеранских и патриотических общественных объединений. Поскольку возгорания в лесу происходят как поздним вечером, так и в ранние утренние часы, ночное дежурство в лесах будут нести экипажи Центра гражданской защиты г. Тольятти.

По мнению Николая Ренца, в нынешних сложных обстоятельствах к патрулированию периметра городских лесов следует привлекать и небезразличных жителей.

- Если у добровольцев есть гражданский порыв помочь спасти городской лес от пожаров, его надо поддерживать и поощрять. При этом мы не будем требовать, чтобы добровольцы хватали или задерживали кого-то на входе в лес. Для нас принципиально предупредить людей, что в лесной массив ходить нельзя. И фиксировать на фото- и видео всех, кто, несмотря на предупреждения, все-таки зашел в лес пешком, въехал туда на велосипеде или автомобиле, - подчеркнул глава города.

Графики дежурства лесного патруля будут формироваться ежедневно. Для того чтобы записаться в отряд добровольцев и принять участие в патрулировании, жители Тольятти могут обращаться по будням с 9.00 до 16.00 в районные администрации по телефонам:

Автозаводский район – 54-31-26;

Центральный район – 54-33-42;

Комсомольский район – 54-44-00.