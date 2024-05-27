В Тольятти прошел  городской Фестиваль «Через века несущие свет!»

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24 мая в КЦ Автоград состоялся I городской Фестиваль «Через века несущие свет!», посвященный Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Международному Дню славянской письменности и культуры.

Организаторы Фестиваля – Культурный Центр «Автоград», Самарская Региональная общественная организация «Единство славян» и Региональная общественная организация «Русский Культурный Центр», при поддержке Департамента культуры Администрации г.о. Тольятти, Тольяттинской и Жигулевской Епархии и Автономной Некоммерческой Организации «Единый Совет национально-культурных объединений г. Тольятти».

Гостей Фестиваля встречали волонтеры в русских народных платьях и костюмах и приглашали на открытую выставку-ярмарку народного декоративно-прикладного творчества с мастер-классами!

Особенный интерес у гостей Фестиваля вызывал мастер-класс по народным круговым танцам и хороводам.

И дети, и взрослые под руководством ведущей Галины Москвичевой, очень весело и задорно, танцевали и хороводили так, как делали наши предки славяне!

Открылся Фестиваль Дефиле женских и мужских костюмов славян: русских, белорусов, украинцев, молдаван и казаков. Впервые в Тольятти на Дефиле народных костюмов были представлены в таком широком спектре национальные виды одежды во всей своей красоте и многообразии.

После короткого фильма–экскурса в исторические события, создания уникальной славянской Азбуки святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, просветителями всех славян, было предоставлено слово Епископу Тольяттинскому и Жигулевскому Нестору!

Владыка Нестор рассказал о глубоком духовном значении этого государственно-церковного Праздника для славянских народов, о важности сохранения и приумножения духовно-культурных традиций своих дедов и прадедов.

Восхитительная концертная программа была наполнена многообразием культуры славянских народов.

На сцене выступали творческие коллективы от СРОО «Единство славян», «Русский Культурный Центр» и МОО Украинское Землячество «Днипро».

Гостям Фестиваля представили свое творчество коллективы г.Тольятти и Ставропольского района:

- Народный ансамбль русской песни «Родники»;

- Народный ансамбль белорусской песни «Купалинка»;

- Народный ансамбль казачьей песни «Ставр»;

- Ансамбль хореографической миниатюры «Забава»;

- Ансамбль танца «Улыбка»;

- Ансамбль народной песни «Вереница»;

- детский Ансамбль народной песни «Кудесы»;

- Кадеты-казаки учащиеся МБУ СОШ №16

А Кадеты-казаки учащиеся МБУ СОШ №55, во главе с руководителем Олегом Зорькиным, провели показательные выступления с шашками и нагайками.

Завершился Фестиваль популярной задорной песней «Матушка земля», которую исполнила ведущая Фестиваля Виктория Сосновая, при поддержке всех участников и гостей, зрителей из зала.

Фото: администрация Тольятти