В Тольятти прошел  городской Фестиваль «Через века несущие свет!»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе проведения обсуждались ключевые направления развития двусторонних российско-узбекистанских отношений.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета регионов России и Узбекистана
Классическая литература не подпадет под закон о пропаганде наркотиков, нормы будут касаться вновь созданных произведений.
Комитет ГД рекомендовал штрафовать за пропаганду наркотиков в литературе и искусстве
Выпускники продемонстрировали свои знания перед родителями и почетными гостями.
Выпускники пилотной для региона школы креативных индустрий презентовали дипломные проекты
В этом сезоне Никита провел в чемпионате за самарский клуб 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков – лучший молодой игрок сезона 23/24 МИР РПЛ
Водитель одного из автомобилей получил травмы не совместимые с жизнью. Пассажиру требовалась медицинская помощь.
На месте ДТП с двумя автомобилями в Волжском районе работали спасатели
Сергей Песьяков присоединится к нашей команде в июне и начнет подготовку к предстоящему сезону.
Голкипер Сергей Песьяков переходит в "Крылья Советов"
Находка уникальная, в скором времени ей займутся специалисты.
В Большечерниговском районе трактористом-машинистом найдены останки ихтиозавра
Участники совещания отметили перспективность и практическую значимость представленных разработок, договорились о дальнейшем взаимодействии.
В Самарском ДОСААФ обсудили системы противодействия БПЛА
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.69
-1.01
EUR 96.3
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
ТОАЗ отметил День химика и 45-летие компании масштабным городским праздником
Самарская областная библиотека приглашает на встречу с поэтами Юрием Астанковым и Дмитрием Ревякиным
24 мая в Тольятти состоится городской Фестиваль «Через века несущие свет!»
Весь список
  • Персональные данные

В Тольятти прошел  городской Фестиваль «Через века несущие свет!»

27 мая 2024 14:31
313
Посвященный Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Международному  Дню славянской письменности и культуры. 

24 мая в КЦ Автоград состоялся I городской Фестиваль «Через века несущие свет!», посвященный Дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Международному  Дню славянской письменности и культуры.  

Организаторы Фестиваля – Культурный Центр «Автоград», Самарская Региональная общественная организация «Единство славян» и Региональная общественная  организация «Русский Культурный Центр», при поддержке Департамента культуры Администрации г.о. Тольятти, Тольяттинской и Жигулевской Епархии и Автономной Некоммерческой Организации «Единый Совет национально-культурных объединений г. Тольятти».

Гостей Фестиваля встречали волонтеры в русских народных платьях и костюмах и приглашали на открытую выставку-ярмарку народного декоративно-прикладного творчества с мастер-классами!

Особенный интерес у гостей Фестиваля вызывал мастер-класс по народным круговым танцам и хороводам.

И дети, и взрослые под руководством ведущей Галины Москвичевой, очень весело и задорно, танцевали и хороводили так, как делали наши предки славяне! 

Открылся Фестиваль Дефиле женских и мужских костюмов славян: русских, белорусов, украинцев, молдаван и казаков. Впервые в Тольятти на Дефиле народных костюмов были представлены в таком широком спектре национальные виды одежды во всей своей красоте и многообразии.

После короткого фильма–экскурса в исторические события, создания уникальной славянской Азбуки святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, просветителями всех славян, было предоставлено слово Епископу Тольяттинскому и Жигулевскому Нестору!

Владыка Нестор рассказал о глубоком духовном значении этого государственно-церковного Праздника для славянских народов, о важности сохранения и приумножения духовно-культурных традиций своих дедов и прадедов.

Восхитительная концертная программа была наполнена многообразием культуры славянских народов.

На сцене выступали творческие коллективы от СРОО «Единство славян», «Русский Культурный Центр» и МОО Украинское Землячество «Днипро».

Гостям Фестиваля представили свое творчество коллективы г.Тольятти и Ставропольского района:

- Народный ансамбль русской песни «Родники»;

- Народный ансамбль белорусской песни «Купалинка»;

- Народный ансамбль казачьей песни «Ставр»;

- Ансамбль хореографической миниатюры «Забава»;

- Ансамбль танца «Улыбка»;

- Ансамбль народной песни «Вереница»;

- детский Ансамбль народной песни «Кудесы»;

- Кадеты-казаки учащиеся МБУ СОШ  №16

А Кадеты-казаки учащиеся МБУ СОШ  №55, во главе с руководителем Олегом Зорькиным, провели показательные выступления с шашками и нагайками.

Завершился Фестиваль популярной задорной песней «Матушка земля», которую исполнила ведущая Фестиваля Виктория Сосновая, при поддержке всех участников и гостей, зрителей из зала.

 

Фото:  администрация Тольятти

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возбуждено уголовное дело.
27 мая 2024, 15:59
В Тольятти полицейскими из незаконного оборота изъято более 240 грамм героина.
Возбуждено уголовное дело. Закон
290
Команда, победившая в финале, представит Самарскую область на соревновании по познавательному туризму «Туриады-2024». Занявшие 2 и 3 места войдут в резерв участников конкурса.
27 мая 2024, 15:45
ПВГУС примет финал отбора среди команд, желающих представлять губернию на «Туриаде-2024»
Команда, победившая в финале, представит Самарскую область на соревновании по познавательному туризму «Туриады-2024». Занявшие 2 и 3 места войдут в резерв... Общество
333
На площади ДК «Тольяттиазот» собралось около 6 000 жителей и гостей Тольятти.
27 мая 2024, 15:06
ТОАЗ отметил День химика и 45-летие компании масштабным городским праздником
На площади ДК «Тольяттиазот» собралось около 6 000 жителей и гостей Тольятти. Новости компаний
361
В центре внимания
Самарская область будет развивать сотрудничество с регионами Узбекистана по новым направлениям.
27 мая 2024  16:49
Губернатор Дмитрий Азаров и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили направления развития сотрудничества
1411
В последние годы регион укрепляет взаимодействие с дружественными странами, постоянно наращивая товарооборот.
27 мая 2024  14:44
Дмитрий Азаров принимает участие в государственном визите Президента России Владимира Путина в Узбекистан
510
Самарцы снова получили
27 мая 2024  12:39
Самарцы снова получили "липовые" предписания о поверке
423
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
27 мая 2024  11:29
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
276
Профильные смены Движения Первых стартовали в Самарской области
27 мая 2024  10:59
Профильные смены Движения Первых стартовали в Самарской области
259
Весь список