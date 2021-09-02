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В Тольятти пройдет областная общественная акция «Живая история Самарской губернии»

2 сентября 2021 14:46
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Акция включает в себя интерактивную выставочную площадку об истории губернии, деловую программу «Ресурсная среда  для каждого».

С 5 сентября по 24 октября в Тольятти пройдет областная общественная акция «Живая история Самарской губернии», посвященная 170-летию Самарской губернии. Основной  площадкой для проведения  был выбран Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова.

  Акция включает в себя интерактивную выставочную площадку об истории губернии, деловую программу «Ресурсная среда  для каждого», в рамках которой будут организованы лектории на различные актуальные темы в сфере образования и науки, экономического развития и инвестирования, социально-демографической и семейной политики, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения  и министерства промышленности. Рядом с  выставочными объектами будут расположены  интерактивные площадки, организованы площадки для детей, квизы, квесты. 

Торжественное открытие состоится на площадке  ПКИТ имени К.Г. Сахарова 5 сентября в 18.00.

 

Теги: интерактивная выставка Тольятти

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