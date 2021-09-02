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С 5 сентября по 24 октября в Тольятти пройдет областная общественная акция «Живая история Самарской губернии», посвященная 170-летию Самарской губернии. Основной площадкой для проведения был выбран Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова.

Акция включает в себя интерактивную выставочную площадку об истории губернии, деловую программу «Ресурсная среда для каждого», в рамках которой будут организованы лектории на различные актуальные темы в сфере образования и науки, экономического развития и инвестирования, социально-демографической и семейной политики, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и министерства промышленности. Рядом с выставочными объектами будут расположены интерактивные площадки, организованы площадки для детей, квизы, квесты.

Торжественное открытие состоится на площадке ПКИТ имени К.Г. Сахарова 5 сентября в 18.00.