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В Тольятти проходит единый день вакцинации от COVID-19
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В Тольятти проходит единый день вакцинации от COVID-19

3 ноября 2021 16:33
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Мероприятие, направленное на формирование коллективного иммунитета в Тольятти, активно  поддержали медики и волонтеры.

Сегодня в 8.00 в городе стартовал единый день вакцинации. Мероприятие, направленное на формирование коллективного иммунитета в Тольятти, активно  поддержали медики и волонтеры.

Организатором единого дня вакцинации выступила администрация Тольятти, выбрав в качестве объекта для приема населения крупнейшее в городе учреждение культуры  - КЦ «Автоград». По предварительным данным, за полдня прививку от COVID-19 сделало более 500 горожан. В их числе - молодежь и горожане предпенсионного возраста. В течение дня внести личный вклад в общую иммунизацию города может каждый житель от 18 лет и старше.      

Отметим, данное мероприятие проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На входе в культурный центр посетителей встречают волонтеры, замеряют температуру и сопровождают до мобильных пунктов вакцинации, расположенных на отдельном этаже. Зоны ожидания и вакцинации строго разграничены, люди соблюдают дистанцию в 1,5 метра.

По словам главного врача Тольяттинской городской больницы №4, начальника ковидного госпиталя Сергея Тетюшкина, в связи с плотным рабочим графиком многие жители испытывают определенные сложности с тем, чтобы найти свободное время и запланировать поход к врачу. Вакцинация в формате единого дня снимает эту проблему, так как пройти вакцинацию можно в любое удобное время с 8.00 до 18.00. К тому же на месте работает ни один, а сразу пять пунктов вакцинации.

Наряду с этим, Сергей Николаевич рассказал об эпидемиологической ситуации в городе на примере вверенного ему медучреждения. В частности, он отметил, что статистика за январь 2021 года по горбольнице №4 показывала определенный спад заболеваемости, однако уже к середине лета количество поступающих с заболеванием COVID-19 пациентов выросло вдвое.

"За октябрь мы пролечили почти 900 человек. Также вдвое увеличилось количество тяжелых случаев заболевания и летальных исходов. Сейчас нагрузка на врачей просто колоссальная, причем это касается всех медучреждений города и Самарской области. Ковид требует привлечения больших кадровых ресурсов. Специалисты работают на два, а то и на три фронта одновременно, так как ежедневно обращаются пациенты с другими заболеваниями", - подчеркнул Сергей Тетюшкин.

О том, что послужило стимулом сделать прививку от COVID-19 именно сегодня, рассказала жительница Тольятти Ольга Гулиева:  

"Пройти вакцинацию планировала давно, но из-за постоянной нехватки свободного времени откладывала свой поход к врачу на потом. Поэтому когда узнала из социальных сетей о едином дне вакцинации, решила, сделаю прививку именно сегодня. Удобно, нет длинных очередей, очень просторные помещения, всё быстро и без лишних проволочек".

Высокую активность населения в единый день вакцинации отметила заведующая центром по медицинской профилактике несовершеннолетних при Тольяттинской городской поликлинике №3 Татьяна Артамонова, подчеркнув, что среди посетителей наблюдается большое количество молодых людей в возрасте до 35 лет. 

 По словам Татьяны Григорьевны, городская поликлиника №3 проводит вакцинацию от новой коронавирусной инфекции с декабря 2020 года. На сегодняшний день по Тольятти от медучреждения функционирует 5 пунктов вакцинации, из которых четыре находятся в амбулаторных поликлинических комплексах и один на базе торгового центра «Русь на Волге». Наряду с этим от поликлиники работает шесть бригад, которые осуществляют вакцинацию маломобильных граждан на дому.      

По состоянию на 3 ноября первый этап вакцинации в Тольятти прошли 249 748 человек. Завершили вакцинацию 177 457 человек.

 

Фото:   администрация Тольятти

 

Теги: Вакцинация Коронавирус

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