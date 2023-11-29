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В Тольятти обсудили успешные профориентационные ИТ-практики

29 ноября 2023 15:05
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Участие в работе круглого стола приняли представители государственных структур, образовательных учреждений региона, ИТ- компаний.

28 ноября в Центре опережающей профессиональной подготовки Самарской области состоялся круглый стол «Лучшие практики профориентации молодежи в ИТ-индустрии». Мероприятие стало итоговым событием профориентационного форума по ИТ-специальностям, который проходил с 27 по 29 ноября в Тольятти по инициативе Минцифры РФ совместно с АНО «Цифровая экономика». Задача проекта – выявить лучшие практики поддержки молодежи в выборе будущей профессии в сфере информационных технологий.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что Самарская область довольно привлекательна для масштабных ИT-компаний. В этой связи ИT-сфера региона должна развиваться всесторонне, поэтому важно поддерживать достойный уровень подготовки самарских айтишников.

Участие в работе круглого стола приняли представители государственных структур, образовательных учреждений региона, ИТ- компаний. Они презентовали широкий спектр подходов и инновационных методов, направленных на эффективную профориентацию молодежи, а также выступили с докладами, делясь опытом своей работы.

Участник круглого стола – заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин – рассказал о развитии ИТ-индустрии и проведении кадровой политики в регионе. Он обратил особое внимание на работу, которую проводит областное правительство со школьниками и студентами в части популяризации ИТ-специальностей.

«Самарская область – один из ведущих ИТ-хабов в стране. У нас реализуется ряд проектов по внедрению цифровых технологий во все сферы деятельности. Кроме того, на протяжении уже долгого времени регион входит в ТОП-5 лидеров по проведению мероприятий, инициированных АНО «Цифровая экономика»: «Урок цифры», «День цифры». Отрадно получать отклик от детской и молодежной аудитории на участие в них. Ежегодно число желающих присоединиться к участию в этих проектах лишь увеличивается», – отметил Павел Гокин.

По завершении круглого стола эксперты сошлись во мнении о том, что сейчас, в период стремительного развития инноваций и технологий, важно совершенствовать систему профориентации для молодых людей, стремящихся к карьере в ИТ-сфере и адаптировать ее под запросы времени.

Напомним, 14 апреля 2023 года распоряжением Правительства Самарской области была утверждена программа популяризации ИТ-специальностей до 2025 года. Особое внимание уделено выпускникам средней школы, которые выбрали математику и информатику в качестве выпускного экзамена.

Документом предусмотрены знакомство учащихся с ИТ-специальностями с учетом развития цифровых технологий и особенностей регионального рынка труда, а также реализация крупных проектов, таких как «Код будущего» (обучение школьников 8-11 классов современным языкам программирования), «Урок цифры», «Цифровые кафедры», популяризация фиджитал-спорта и спортивного программирования, развитие грантовой поддержки, реализация инновационных ИТ-идей в регионе, проведение мероприятий на базе центров цифрового образования для детей «ИТ-куб», «Кванториум» и региональных центров выявления одаренных детей.

Благодаря активной работе по подготовке кадров в цифровой отрасли Самарская область вошла в топ-10 регионов России по количеству желающих обучаться на курсах дополнительного IТ-образования в проекте «Цифровые профессии».

 

Фото предоставлено Департаментом информационных технологий и связи Самарской области

Теги: Тольятти

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