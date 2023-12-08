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В Тольятти Герой России встретился с подшефными кадетами Росгвардии

8 декабря 2023 13:24
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В Тольятти Герой России встретился с подшефными кадетами Росгвардии

Герой России полковник Александр Стержантов провёл урок мужества с воспитанниками росгвардейского класса имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова тольяттинской кадетской школы № 55. Встреча ветерана войск правопорядка с ребятами состоялась в преддверии празднования Дня Героев Отечества, который в нашей стране ежегодно отмечается 9 декабря.
 
Александр Стержантов рассказал подросткам о своем служебном пути. А путь этот у офицера получился очень насыщенным. После окончания Ульяновского танкового училища он проходил службу в различных частях СССР и за рубежом – в Группе советских войск в Германии. Вместе с сослуживцами Александр Линович ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС и проходил службу в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане. С 1989 года служил во внутренних войсках, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, за одну из которых и был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации.
 
Александр Линович напутствовал кадет хорошо учиться и быть патриотами своей страны и, конечно же, ответил на многочисленные вопросы ребят.
 
Справочно.
29 августа 1999 года разведгруппа внутренних войск под командованием Александра Стержантова получила приказ захватить хорошо укрепленный опорный пункт боевиков на горе Чабан в районе дагестанского села Чабанмахи. Внезапным ударом разведчики уничтожили охрану телеретранслятора боевиков и заняли круговую оборону на вершине горы. Противник, в несколько раз превосходящий группу по численности, атаковал ее с использованием минометов и гранатометов. Бой продолжался более четырех часов.
Александр Стержантов грамотно спланировал оборону и подавал подчиненным пример личной отвагой и мужеством. В один из особо ответственных моментов боя он вместе с тремя солдатами ударил противнику во фланг, сорвав его очередную атаку. Офицер умело корректировал огонь артиллерии, а когда к его разведгруппе подошло подкрепление, организовал выход подразделения из окружения и прикрывал его, пока все бойцы не оказались в безопасности. Как потом стало известно, боевики потеряли в сражении убитыми и ранеными около 70 человек.
За эту операцию Указом Президента Российской Федерации подполковнику Стержантову Александру Линовичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

Теги: Росгвардия

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