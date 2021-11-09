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В Ереване открылся новый дилерский центр LADA, спроектированный в соответствии с корпоративными стандартами бренда. Это первый центр, открытый в Армении новым импортером LADA, ООО "Мегна".

Новый дилерский центр предоставляет полный спектр услуг по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей LADA. С общей площадью 1080 кв.м., выполненный в едином фирменном стиле, автоцентр полностью соответствует стандартам Бренда.

Шоурум LADA площадью 300 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из семи автомобилей. Для комфорта посетителей организованы зона отдыха, откуда можно наблюдать за ремонтом автомобилей, а также детский уголок. Клиентам предлагаются дополнительные услуги, такие как программа автокредитования, страхование и Трейд-ин, сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти