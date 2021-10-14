Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,24%

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По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан на 14.10.2021 г. составила 4953 чел., из которой 64,3 % приходится на женщин, 15,2 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 14,7 % - граждан предпенсионного возраста. 4,3 % - уволенные по сокращению штата. 4,5 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 16708 чел., из которых трудоустроено 11283 чел. Получили статус безработного 13370 чел. Направлено на профессиональное обучение 756 безработных граждан, назначена досрочная пенсия 19 чел.

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 10526 горожанам, по психологической поддержке – 1019 чел., по социальной адаптации – 924 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,24 %.

На 14.10.2021 г. 15 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое).

647 чел. заняты неполную рабочую неделю, 564 чел. находятся в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 11816 работниках, из которой 68,9 % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила 0,4 чел. на 1 свободное рабочее место.