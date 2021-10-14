Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,24%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава ЦБ обратила внимание, что важно, чтобы рост ипотеки был соразмерен росту доходов.
Глава Банка России Набиуллина рассказала, когда жилье станет доступнее
Мужчина предложил подростку принять участие в разбойном нападении, пообещав купить ему алкоголь и дать денег.
В Красноглинском районе мужчина со своим несовершеннолетним знакомым пойдут под суд за разбойное нападение
Все материалы для выставки предоставил Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина.
В Москве открылась фотовыставка "Куйбышев - запасная столица"
В столице разыграют 10 квартир в течение пяти недель.
В Москве разыграют десять квартир среди горожан, которые сделают прививку от коронавируса
Первое мероприятие в рамках фестиваля состоялось 13 октября в спорткомплексе «Маяк» в Самаре, в нем приняли участие команды из 7 вузов региона.
В Самарской области стартовал фестиваль ВФСК ГТО среди студентов вузов  
По факту ДТП проводится проверка.
Женщина водитель ВАЗ-21099 и трое ее детей погибли в ДТП с "Камазом" в Ростовской области
Сточные воды со всей Самары – порядка 600 тысяч кубических метров воды в круглосуточном режиме поступают на городские очистные канализационные сооружения.
«Оздоровление Волги»: первый этап масштабной реконструкции ГОКС завершится в этом году
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с девятью странами
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.78
-0.08
EUR 83.33
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самарской области приглашают принять участие в марафоне #ТолстойLIVE
В Самаре прошел юбилейный Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева»
Дмитрий Азаров поставил задачу провести в ноябре месячник по безопасности дорожного движения
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,24%

14 октября 2021 13:36
349
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 1,24%

По информации Центра занятости населения г. Тольятти, численность безработных граждан  на 14.10.2021 г. составила 4953 чел., из которой  64,3 % приходится на женщин, 15,2 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 14,7 % - граждан предпенсионного возраста. 4,3 % - уволенные по сокращению штата. 4,5 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.  

С начала года обратилось в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 16708 чел., из которых трудоустроено 11283 чел. Получили статус безработного 13370 чел. Направлено на профессиональное обучение 756 безработных граждан, назначена досрочная пенсия 19 чел.

С начала года оказано государственных услуг по профессиональной ориентации 10526 горожанам, по психологической поддержке – 1019 чел., по социальной адаптации – 924 чел.

Уровень регистрируемой безработицы  составил 1,24 %.

На 14.10.2021 г. 15 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое). 

647 чел. заняты неполную рабочую неделю, 564 чел. находятся в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 11816 работниках, из которой  68,9  % - вакансии для рабочих.

Напряженность на рынке труда составила  0,4 чел. на 1 свободное рабочее место.

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
15 сентября 2021, 12:18
В Тольятти стартовало производство стройматериалов европейского качества
Для российского рынка технология инновационная — работы производятся по замкнутому циклу, процессы максимально автоматизированы. Экономика
844
В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута
14 сентября 2021, 13:14
В Тольятти соревновались виртуозы стрит-воркаута
Состоялся V турнир ARSENAL FIGHTING по Street Workout в рамках Кубка Главы Тольятти. Спорт
660
В Тольятти пройдет открытие модернизированной состоится открытие Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина
13 сентября 2021, 13:54
В Тольятти пройдет открытие модернизированной состоится открытие Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина
В программе - презентация новой модели библиотеки "Конструктор детства". Новости Тольятти
730
В центре внимания
Уже 754 случая коронавируса за сутки в Самарской области!
14 октября 2021  14:00
Уже 754 случая коронавируса за сутки в Самарской области!
623
Армен Бенян: Каждый месяц мы теряем 1 тыс. человек от коронавируса и связанных состояний
14 октября 2021  13:19
Армен Бенян: Каждый месяц мы теряем 1 тыс. человек от коронавируса и связанных состояний
711
В Самарской области коронавирус сегодня подтвержден у 2500 обучающихся
14 октября 2021  12:57
В Самарской области коронавирус сегодня подтвержден у 2500 обучающихся
523
15 октября стартует Всероссийская перепись населения
14 октября 2021  11:58
15 октября стартует Всероссийская перепись населения
426
Самарцы могут принять участие в Переписи населения через портал Госуслуг
14 октября 2021  11:47
Самарцы могут принять участие в Переписи населения через портал Госуслуг
415
Весь список