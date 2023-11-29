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Тольяттинским школьникам рассказали о преимуществах обучения в вузах МЧС России

29 ноября 2023 12:29
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Тольяттинским школьникам рассказали о преимуществах обучения в вузах МЧС России

С целью усиления профориентационной работы среди молодежи и комплектования в 2024 году образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении МЧС России, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тольятти проведены классные часы для учащихся 11-х классов школ города.

Сотрудники Главного управления провели беседы с выпускниками школ и их родителями, где рассказали о порядке отбора абитуриентов в вузы МЧС России, об основных требованиях к кандидатам для прохождения обучения и дальнейшей службы, предоставили разъяснительный видеоматериал и буклеты о разнообразии предлагаемых направлений подготовки в ведомственных вузах.

Старшеклассники узнали какие возможности и перспективы раскрывает полученная профессия, и какие направления деятельности в дальнейшем может выбрать курсант. Специалисты обратили внимание на то, что после завершения обучения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы», гарантируется трудоустройство, стабильное денежное довольствие и социальные гарантии. Для ребят, желающих заниматься научной деятельностью, предлагаются специальности по экспертизе пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в ходе бесед будущие абитуриенты больше узнали о профессии пожарных и спасателей, о современных и престижных направлениях подготовки в вузах МЧС России в области IT-технологий.

Теги: МЧС

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