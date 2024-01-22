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Тольяттинская компания «Аксиома» подняла эффективность благодаря внедрению бережливых методов

22 января 2024 16:47
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Компания - производитель комплектующих для автомобильной промышленности.

Компания «Аксиома», производитель комплектующих для автомобильной промышленности, благодаря внедрению бережливых методов производства сократила время производства своей продукции. Проект был направлен на решение основных проблем при изготовлении ремонтных автожгутов.

В 2023 году предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда», утверждённого по решению Президента РФ Владимира Путина. А всего в Самарской области в рамках нацпроекта улучшают производственные процессы 169 предприятий обрабатывающей промышленности, сферы услуг, агропромышленного комплекса.

Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства. Что говорит о повышенном внимании к реализации национального проекта со стороны губернатора Дмитрия Азарова и Правительства. Повышение производительности труда становится неотъемлемой частью развития современного бизнеса, и нацпроект является надежной платформой для его реализации.

«Для оптимизации мы выбрали процесс производства ремонтных наборов электропроводки разъема АХ331 для патрона поворотника блок-фары. Они используются в марках ГАЗ, УАЗ и ЛАДА», - прокомментировал руководитель проекта Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Марсель Вагазов.

Улучшать производство компании «Аксиома» помогали эксперты Самарского РЦК. Проанализировав производство, они выделили пять основных проблемных точек, включая длительный процесс сборки и упаковки продукции, отсутствие знаний операторов о номенклатуре и связи компонентов, износ оборудования, отсутствие стандартной процедуры для наладки заготовительного участка и захламленность рабочих мест.

Чтобы решить проблемы были внедрены методики такие как 5S (система организации рабочего места) и стандартизированная работа. Также использовали систему канбан для разграничения и координации работы рабочих мест.

«Эффективность инструментов бережливого производства и их способность преобразовывать производственные процессы в очередной раз доказаны результатами. Однако без активного участия в пилотном проекте рабочей группы и руководства компании показатели могли быть скромнее», - отметил Марсель Вагазов.

Внедрение таких методов позволило сократить время, затрачиваемое на сборку продукции, до 22% от изначального времени. На 11% снизилось и незавершенное производство. Выработка выросла на 12%.
«Внедрение бережливых методов производства оказало существенное влияние на эффективность нашего производства и позволило решить основные проблемы, с которыми мы сталкивались ранее, - комментирует руководитель Программы Директор по качеству ООО «Аксиома» Наталья Тарасова. - Мы готовы продолжать внедрять бережливые методы наших успешных проектов и стремиться к постоянному совершенствованию наших операций».

Отметим, что предприятие является производителем широкого ассортимента комплектующих для автомобильной промышленности, которые соответствуют высоким стандартам качества и требованиям автопроизводителей. Внедрение новых методов производства позволяет компании улучшать эффективность и обеспечивать высокий уровень качества своей продукции.

Теги: Тольятти

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