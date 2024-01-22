Тольяттинская компания «Аксиома» подняла эффективность благодаря внедрению бережливых методов

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Компания «Аксиома», производитель комплектующих для автомобильной промышленности, благодаря внедрению бережливых методов производства сократила время производства своей продукции. Проект был направлен на решение основных проблем при изготовлении ремонтных автожгутов.



В 2023 году предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда», утверждённого по решению Президента РФ Владимира Путина. А всего в Самарской области в рамках нацпроекта улучшают производственные процессы 169 предприятий обрабатывающей промышленности, сферы услуг, агропромышленного комплекса.



Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства. Что говорит о повышенном внимании к реализации национального проекта со стороны губернатора Дмитрия Азарова и Правительства. Повышение производительности труда становится неотъемлемой частью развития современного бизнеса, и нацпроект является надежной платформой для его реализации.



«Для оптимизации мы выбрали процесс производства ремонтных наборов электропроводки разъема АХ331 для патрона поворотника блок-фары. Они используются в марках ГАЗ, УАЗ и ЛАДА», - прокомментировал руководитель проекта Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Марсель Вагазов.



Улучшать производство компании «Аксиома» помогали эксперты Самарского РЦК. Проанализировав производство, они выделили пять основных проблемных точек, включая длительный процесс сборки и упаковки продукции, отсутствие знаний операторов о номенклатуре и связи компонентов, износ оборудования, отсутствие стандартной процедуры для наладки заготовительного участка и захламленность рабочих мест.



Чтобы решить проблемы были внедрены методики такие как 5S (система организации рабочего места) и стандартизированная работа. Также использовали систему канбан для разграничения и координации работы рабочих мест.



«Эффективность инструментов бережливого производства и их способность преобразовывать производственные процессы в очередной раз доказаны результатами. Однако без активного участия в пилотном проекте рабочей группы и руководства компании показатели могли быть скромнее», - отметил Марсель Вагазов.



Внедрение таких методов позволило сократить время, затрачиваемое на сборку продукции, до 22% от изначального времени. На 11% снизилось и незавершенное производство. Выработка выросла на 12%.

«Внедрение бережливых методов производства оказало существенное влияние на эффективность нашего производства и позволило решить основные проблемы, с которыми мы сталкивались ранее, - комментирует руководитель Программы Директор по качеству ООО «Аксиома» Наталья Тарасова. - Мы готовы продолжать внедрять бережливые методы наших успешных проектов и стремиться к постоянному совершенствованию наших операций».



Отметим, что предприятие является производителем широкого ассортимента комплектующих для автомобильной промышленности, которые соответствуют высоким стандартам качества и требованиям автопроизводителей. Внедрение новых методов производства позволяет компании улучшать эффективность и обеспечивать высокий уровень качества своей продукции.