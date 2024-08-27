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Тольятти готовится принимать «Жигулевскую милю»

27 августа 2024 16:28
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Утверждена программа праздника скорости на открытой воде.

Тольятти готовится принимать «Жигулевскую милю» - главное событие года для всех, кто любит высокие скорости, готов ставить рекорды и открывать новые имена! Стала известна программа Фестиваля скорости на открытой воде «Жигулёвская миля 2024», который пройдёт в Тольятти (Самарская область) с 27 по 29 сентября. (0+)

Фестиваль на открытой воде «Жигулевская миля 2024» проводит команда «Энтузиасты скорости» — организаторы и создатели уникального Международного фестиваля скорости на льду «Байкальская миля», ежегодно проходящего на всемирно известном озере с 2019 года, Фестиваля скорости на открытой воде «Балтийская миля» в Санкт-Петербурге (Кронштадт) и Национального фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля», который впервые прошёл в Тольятти в феврале 2024 года на ледовой акватории Жигулевского моря.

Ключевое событие фестиваля - одиночные скоростные заезды на дистанциях 381 м (Малая Жигулевская миля), 470 м (Балтийская миля) и сверхскоростные заезды на дистанцию 762 м. Все эти величины не случайны и носят символический характер: самая глубокая точка Балтийского моря 470м., самая высокая точка Жигулёвских гор 381 м.   В субботу 28 сентября на акватории встретятся участники на самой разнообразной водно-моторной техники — от гидроциклов и скутеров до моторных лодок и кастомных автомобилей-амфибий, способных ходить по воде и удивлять скоростями. И конечно зрители с восторгом будут наблюдать скоростные заезды чемпионских гоночных судов на водно-моторной технике класса “Формула-1”.

 Следующий день, 29 сентября, будет отмечен еще одним эксклюзивным событием. В воскресенье на акватории Жигулевского моря пройдет показательная Гонка чемпионов на воде. Традиционные зимние соревнования, проводимые АВТОВАЗом, ежегодно собирают самых титулованных спортсменов со всех уголков страны и полные трибуны зрителей. Летняя водная Гонка чемпионов также станет точкой притяжения  звёзд всероссийских и национальных соревнований на водно-моторной технике. Впервые парные скоростные заезды пройдут на дистанции Жигулевской мили — 1433 м, равной конвейеру легендарного завода АВТОВАЗ, который уже в третий раз станет Титульным партнёром Фестиваля. Надеемся, что летняя Гонка Чемпионов станет такой же популярной, как зимняя и еще раз продемонстрирует, что Тольятти – столица скорости! 

Тольятти - это не только столица отечественного автопрома, но и природных достопримечательностей и красоты местных жительниц, воспетых популярным автором-исполнителем Олегом Митяевым и зафиксированном в неофициальном гимне города.

Получить представление о природных красотах и уникальности территории, примыкающей к Тольятти будет возможность в шатре Росзаповедцентра на новой набережной Тольятти 28 и 29 сентября. Национальные парки «Бузулукский бор», «Самарская Лука» и Жигулёвский государственный заповедник готовят программы знакомства со своей территорией для гостей фестиваля, а также фотовыставки, лекции и мастер-классы.

Утро первого фестивального дня начнётся с «заповедной зарядки», а продолжится костюмированным SUP-карнавалом. Участники заплыва на досках преодолеют дистанцию Жигулевской мили в 1433 метра. Соорганизатором SUP-карнавала также выступит Росзаповедцентр, поэтому цель этого яркого мероприятия не только развлекательная, но и природоохранная! Участники заплыва выберут себе в качестве талисмана одного из редких видов животных или очаровательную нерпу — маскота всех фестивалей, которые проводят «Энтузиасты скорости», — и подготовят костюм. Самые запоминающиеся образы будут отмечены ценными подарками от Росзаповедцентра и природоохранных организаций Самарской области.

И, наконец, в финальный день «Жигулевской мили» состоится событие, которое объединит красоту местных жительниц и любовь к скорости. В воскресенье, 29 сентября, костюмированный велопробег «Новая Vesta – Мечта невесты!». Тольяттинские красавицы в белых платьях в сопровождении элегантных джентльменов на велосипедах стартуют с площади у Дворца бракосочетаний и финишируют на новой набережной Тольятти. Участники проедут четыре километра по главным городским улицам в сопровождении белоснежных свадебных автомобилей LADA Vesta и колонны мотоциклистов.

Помимо ключевых активностей, 28 и 29 сентября, на новой набережной Тольятти появятся множество ярких фотозон, анимация для детей, спортивные активности для взрослых, гоночная дистанция с радиоуправляемыми моделями и многое другое.   

Теги: Тольятти

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