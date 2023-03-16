Резиденты «Жигулевской долины» помогают студентам ТГУ осваивать методы контактной сварки

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Команда компании "ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ" разработала и изготовила уникальный стенд контактной сварки, который на днях был передан в качестве шефской помощи Кафедре сварки Тольяттинского государственного университета (ТГУ)

- Стенд предназначен для использования в качестве учебного пособия по изучению основ контактной сварки сопротивлением, он совместил в себе простоту использования с передовыми технологиями современного сварочного производства, - рассказал директор ООО "ПРОМТЕХОБОРУДОВАНИЕ" Сергей Попов, - стенд был передан нами в ТГУ Тольятти на кафедру сварки «Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы» для обеспечения учебного процесса и подготовки квалифицированного персонала.

Учебный стенд оснащен инверторным сварочным таймером и среднечастотным трансформатором производства Bosch Rexroth. Сварочный таймер поддерживает режим контроля тока, а также функцию UIR регулятора (непрерывное измерение U, I и расчет R в точке сварки). Эта разработка будет особенно полезна для организации практической части учебного процесса в ВУЗах с кафедрами сварки, а также может использоваться на сварочных производствах для обучения персонала и в технологических бюро и лабораториях для подбора режимов сварки различных материалов, сообщает пресс-служба технопарка.

Фото: пресс-служба технопарка