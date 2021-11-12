Профилактические рейды ГИБДД состоятся в ноябре в Тольятти

Массовой проверке по выявлению и профилактике различных видов нарушений правил дорожного движения водители транспортных средств подвергаются ежемесячно.
Проведение специальных профилактических мероприятий с применением группового метода несения службы запланированы в городе Тольятти на следующие даты
- 16 ноября – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности
- 18 ноября – по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения
- 19 ноября – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения;
- 23 ноября – по контролю за применением детских удерживающих устройств
- 25 ноября – по выявлению нарушений ПДД РФ водителями такси
- 26 ноября – на пешеходных переходах
- 29 ноября - по профилактике нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности
- 30 ноября - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;