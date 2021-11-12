Профилактические рейды ГИБДД состоятся в ноябре в Тольятти

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Массовой проверке по выявлению и профилактике различных видов нарушений правил дорожного движения водители транспортных средств подвергаются ежемесячно.



Проведение специальных профилактических мероприятий с применением группового метода несения службы запланированы в городе Тольятти на следующие даты