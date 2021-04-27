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Начальником отдела ГИБДД Тольятти назначен подполковник полиции Алексей Качкин 

27 апреля 2021 14:27
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С 2001 года Алексей Валериевич занимал различные руководящие должности в ГИБДД Тольятти.

Приказом начальника Главного управления Министерства внутренних дел России по Самарской области № 127л/с от 16 апреля 2021 года начальником отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти назначен подполковник полиции Качкин Алексей Валериевич.

Алексей Валериевич Качкин родился в г. Тольятти 4 декабря 1972 года

В 1996 году окончил Орловскую высшую школу МВД Российской Федерации по специальности «Правоведение». Службу в органах внутренних дел начал с инспектора со старшего инспектора строевого подразделения.

С 2001 года Алексей Валериевич занимал различные руководящие должности в ГИБДД Тольятти. В период с 2007 по 2019 годы руководил отдельным батальоном ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

За время службы в органах внутренних дел зарекомендовал себя как добросовестный сотрудник полиции и грамотный руководитель, который поощрялся свыше 20 раз. Имеет: медали трех степеней «За отличие в службе», медаль «За доблесть в службе», нагрудный знак «За отличие в ГИБДД», памятный знак «За доблесть в службе» и другие награды.

 

 

 

Теги: ГИБДД Тольятти

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