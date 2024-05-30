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«КуйбышевАзот» открыл производство полимер-композиционных материалов в Индии

30 мая 2024 16:18
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Строительство предприятия в Индии будет способствовать расширению бизнеса продуктов с высокой добавленной стоимостью на одном из крупнейших и растущих региональных рынках.

29 мая 2024 года ПАО «КуйбышевАзот» открыло новое совместное производство полимер-композиционных материалов на основе полиамида-6 в свободной экономической зоне Шри Сити, Индия. В торжественном мероприятии приняли участие генеральный консул Российской Федерации в штате Андра Прадеш Олег Авдеев, генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко.

ПАО «КуйбышевАзот» последовательно реализует программу глубокой переработки капролактама и расширения рынков сбыта полиамида-6, одним из направлений которой является производство полимер-композиционных материалов (инженерных пластиков). Строительство предприятия в Индии будет способствовать расширению бизнеса продуктов с высокой добавленной стоимостью на одном из крупнейших и растущих региональных рынках.

Доля  ПАО «КуйбышевАзот» в совместном предприятии Kuibyshevazot Engineering Plastics (India) Pvt..Ltd составляет 80%, индийских партнеров - 20%. Инвестиции в проект составили 1 млрд. руб., мощность производства – 14 тыс. тонн в год.

«КуйбышевАзот» имеет положительный опыт развития действующих активов по производству полимер-композиционных материалов в Китае (Шанхай), России (Тольятти) и др. Новый проект обеспечит рост потребления базового полимера и позволит увеличить компетенции в сфере компаундирования.

Благодаря таким свойствам, как высокая механическая прочность, термостойкость, хорошие электроизоляционные свойства, устойчивость к химическим веществам и доступные технологии обработки, полимер-композитные материалы (ПКМ) на основе полиамида -6 стали незаменимыми практически во всех отраслях промышленности - от автомобильной, электротехнической и электронной до промышленных изделий, строительства и потребительских товаров. ПКМ производства Kuibyshevazot Engineering Plastics (India) Pvt..Ltd предназначены для внутреннего рынка Индии.

Александр Герасименко, генеральный директор ПАО «КуйбышеАзот»:

- Проект, завершенный ПАО «КуйбышевАзот» совместно с индийскими партнерами, является продолжением реализации стратегии компании по наращиванию переработки капролактама и полиамида, производства наукоемких продуктов с высокой добавленной стоимостью и примером успешного сотрудничества бизнеса двух стран.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «КуйбышевАзот»

Теги: Тольятти

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