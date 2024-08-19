Я нашел ошибку
Главные новости:
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 2:1.
"Рубин" на выезде обыграл "Акрон" в матче чемпионата России по футболу
Полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры.
«Яндекс Маркет» введет сервисный сбор по 20 рублей за заказ для пользователей
Из пяти предложенных мужчин трое не соответствовали одному из важных для Ирины критериев: они должны были проживать в Екатеринбурге, Петербурге или Москве.
На Урале женщина засудила брачное агентство за некачественный подбор женихов
В них участвовали 800 спортсменов из России, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Киргизии, Казахстана и Мексики.
Шесть медалей на Кубке Доброй воли у спортсменов Самарской области
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства.
Глава региона Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по подготовке школ к новому учебному году
Данный офис пришел на смену двум небольшим центрам обслуживания на ул. Мориса Тореза и ул. Л.Толстого в Самаре.
В Самаре на ул. Буянова открыт офис облуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс»
Самарскую область в 2024 году представлял художник Дмитрий Горшков (псевдоним — Пирог) с работой «Игра теней».
Самарская область в пятерке победителей V юбилейного сезона Фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ»
Об этом сообщил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Почти 500 тысяч доз вакцины от гриппа поступили в Самарскую область
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.91
0.11
EUR 97.84
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В УФСИН России по Самарской области отметили 130-летие регионального Управления
Полицейские и общественники региона проверили условия детского лагеря и стационарного поста ДПС «Рубеж»
Сотрудники ТОАЗа приняли участие в международном марафоне на Кубок главы города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Яндекс Маркет» введет сервисный сбор по 20 рублей за заказ для пользователей

19 августа 2024 20:11
129
Полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры.

«Яндекс Маркет» введет для пользователей сервисный сбор в размере 20 руб. за каждый заказ. Об этом сообщила РБК пресс-служба компании.

«Сервисный сбор будет взиматься только за товары надлежащего качества, которые площадка доставила покупателю с соблюдением всех заявленных условий. И будет распространяться на все виды оплат и логистических схем», — говорится в сообщении.

На первом этапе нововведение коснется пользователей из Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а потом число городов расширят.

«Полученные средства позволят компании реинвестировать их для расширения и поддержания технологической инфраструктуры», — объяснили в «Яндексе».

 

Фото:  freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства.
19 августа 2024  18:46
Глава региона Вячеслав Федорищев дал ряд поручений по подготовке школ к новому учебному году
208
19 августа 2024  14:35
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
266
В Поволжье это один из крупных многопрофильных медицинских центров.
19 августа 2024  09:13
В Самаре глава региона Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками госпиталя ИДК
361
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
683
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии
16 августа 2024  13:05
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"
715
Весь список