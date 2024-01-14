Wildberries не смог дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада в Петербурге

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Wildberries продолжает связываться с сотрудниками, которые присутствовали на складе в Санкт-Петербурге во время пожара, однако пока не удалось дозвониться до 54 человек, рассказали РИА Новости в компании.

"В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками. Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект", - заявили там.

Ранее в воскресенье Wildberries открыл горячую линию для близких и родственников исполнителей склада в Шушарах.

По словам компании, количество людей, с которыми не удалось установить связь, постепенно уменьшается, в том числе благодаря работе горячей линии. "В данный момент ни один из сотрудников склада в Шушарах не числится пропавшим", - заключили в маркетплейсе.

ГУМЧС по Санкт-Петербургу в субботу сообщило, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров. В компании Wildberries подтвердили факт возгорания на ее складе, уточнив, что сотрудники эвакуированы. В этот же день пожар был локализован на 70 тысячах квадратных метров. В экстренных службах агентству рассказали, что также произошло и обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Уже в воскресенье днем МЧС объявило о том, что огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе.