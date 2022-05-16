В условиях санкций на РКЦ "Прогресс" внедряют самые передовые технологии

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В самарском ракетно-космическом центре "Прогресс" сложилась система управления инновациями, обеспечивающая непрерывность процесса их создания и внедрения. В настоящее время флагман космической отрасли страны сосредоточен на проектировании и изготовлении двухступенчатой ракеты-носителя "Союз-5".

Несмотря на то, что РКЦ "Прогресс" оказался в списке предприятий, в отношении которых недружественные России страны объявили санкции, завод и вся отрасль были готовы к таким ограничениям и успешно справляются с импортозамещением.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивает, что научные разработки аэрокосмической промышленности - залог достижения будущих побед. «Все, что задумано в качестве производственной программы на текущий год и последующие годы, реализуется в соответствии с ранее утвержденными планами. Устойчивая работа ведущего предприятия Роскосмоса позволяет чувствовать себя уверенно огромному количеству трудовых коллективов, которые являются участниками этой кооперационной цепочки», - сказал Глава региона.



В настоящее время на РКЦ "Прогресс" идут приемно-сдаточные работы сразу трех установок сварки трением с перемешиванием. В агрегатно-сварочно-сборочном цехе идет наладка инновационного сварочного оборудования, на котором будут выпускаться ракеты-носители "Союз-5" и изделия для нужд космической отрасли всей страны.

Сварочное оборудование создавалось по специальному техзаданию предприятием "Сеспиль" из Чебоксар. "Союз-5" изначально проектировался как ракета-носитель полностью отечественного производства, поэтому все системы и комплексы, которые используются при производстве, сделаны в нашей стране. Работы по проекту идут в соответствии с графиком.



Также на предприятии внедряются аддитивные технологии, которые позволяют получать детали сложной конфигурации, которые невозможно изготовить традиционными методами.



В отличие от субтрактивной технологии, которая подразумевает производство изделия из заготовки, аддитивная технология позволяет формировать изделие методом 3D-печати. При этом достигается высокая скорость изготовления и экономия материалов.



В Центре аддитивных технологий РКЦ "Прогресс" работает первая в России электронно-лучевая аддитивная установка, представляющая собой 3D-принтер для изготовления крупногабаритных изделий. Вся система отечественная, она состоит из вакуумной камеры, каждая из сторон которой имеет длину 2,5 метра, системы перемещения электронной пушки и манипулятора с изделием. Электронный луч формирует ванну расплава, в которую подается проволока, в данном случае титановая, для изготовления шар-баллона, который является элементом топливной системы ракеты.



Пятикоординатный многоосевой портал, на котором "выращивается" заготовка, позволяет изготавливать изделия практически любой конфигурации. В системе применяется отечественное программное обеспечение. Сейчас идет работа по внедрению этой технологии для серийного изготовления деталей для космической техники. Экспериментальные образцы проходят проверку на прочностные показатели для обеспечения высокой надежности изделия.



«Максимальный коэффициент использования материалов в данной технологии позволяет значительно повысить рентабельность производства. Мы прилагаем серьезные усилия к тому, чтобы наши изделия были конкурентоспособными и отвечали всем современным требованиям. Работа ведется не только в интересах предприятия, но и всей отрасли», - подчеркнул начальник испытательного центра РКЦ “Прогресс” Виталий Жуков, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: пресс-служба департамента информационной политики СО