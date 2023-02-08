Военнослужащие могут оформить проездные документы на поезда дальнего следования в кассах без очереди

220

Холдингом «РЖД» совместно с Министерством обороны Российской Федерации разработана процедура приоритетного обслуживания воинских пассажиров при оформлении проездных документов в кассах дальнего следования на крупных железнодорожных вокзалах страны по воинским перевозочным документам (ВПД).

Данная услуга реализована в рамках системы управления электронной очередью. При обращении к электронным терминалам, размещенным в кассовых залах крупнейших железнодорожных вокзалов России, военнослужащие могут выбрать в перечне услуг кнопку «Оформление по воинским перевозочным документам». После получения талона они будут вызваны в кассу в приоритетном порядке.

Таким образом, благодаря работе интеллектуальной цифровой системы оформление безденежных билетов для военнослужащих теперь будет занимать не более 5-10 минут.

В настоящее время оформление билетов по воинским перевозочным документам без очереди осуществляется на крупнейших железнодорожных вокзалах страны, в том числе на Куйбышевской железной дороге в Самаре, Саранске, Пензе, Ульяновске и Уфе.

Возможность приоритетного оформления билетов по ВПД для проезда поездами к местам службы, на реабилитацию после госпиталя или по другим нуждам получили военнослужащие срочной и контрактной службы, военнослужащие, призванные по частичной мобилизации, военные пенсионеры, курсанты высших военных учебных заведений, а также учащиеся учебных заведений довузовского образования, подведомственных Минобороны России.

ВПД предоставляет военнослужащим право оформить безденежные проездные документы. Сделать это можно только в кассах АО «ФПК» (в обмен на ВПД), сообщает пресс-служба КбшЖД.