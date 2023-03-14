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Водителям напомнят о правилах дорожного движения на железнодорожных переездах

14 марта 2023 14:49
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Для железнодорожников безопасность пассажиров и перевозок является приоритетным направлением деятельности.

На полигоне Куйбышевской железной дороги в рамках месячника  «Внимание, переезд!», который продлится до середины апреля, пройдут мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных происшествий в местах пересечения автомобильной и железной дорог.

С начала текущего года на Куйбышевской магистрали произошло одно ДТП на переезде (Самарская область, перегон Мастрюково - Курумоч). В 2022 году было зафиксировано шесть ДТП. Все они произошли из-за невнимательности и игнорирования дорожных знаков.

Для железнодорожников безопасность пассажиров и перевозок является приоритетным направлением деятельности. К решению данного вопроса Куйбышевская магистраль подходит комплексно. Так, совместно с  представителями органов государственной власти и подразделениями ГИБДД запланированы рейды, информационно-разъяснительные акции с автомобилистами.

Кроме того, профилактическая работа организована на автопредприятиях, занимающихся пассажирскими перевозками, и в автошколах, где пройдут лекции и беседы, во время которых напомнят о персональной ответственности водителей и неотвратимости наказания за игнорирование правил дорожного движения.

Помимо профилактических мероприятий проводятся и технические. Сотрудники магистрали регулярно проводят мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

 Отметим, что во время комиссионных проверок особое внимание уделяется обеспечению условий видимости, состоянию автомобильной дороги на подходах к переездам и дорожным знакам. При выявлении несоответствий информация направляется в территориальные администрации и организации, обслуживающие автодороги, с требованием о незамедлительном выполнении работ по приведению проезжей части в границах железнодорожного переезда в нормативное состояние.

Куйбышевская магистраль призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

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