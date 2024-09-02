Водители ТОАЗа — серебряные призеры регионального конкурса профмастерства

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Специалисты ТОАЗа стали призерами XXI областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов. Ежегодные соревнования прошли под эгидой Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Соперниками водителей предприятия стали 16 сборных из разных городов региона.

Конкурс включал теоретическую часть — знания правил дорожного движения, а также практическую — навыки фигурного вождения, скоростного маневрирования, парковки в ограниченном пространстве и движения по кругу передним и задним ходом.

Практические элементы выполнялись на автобусах марки ЛИАЗ-6213 (гармошка), ЛИАЗ-5292 (одинарный) и МАЗ-203. Водителям необходимо было безошибочно продемонстрировать такие элементы как колея, круг, бокс, тоннельные ворота, а также пройти эстафету и выполнить змейку. По итогам двух туров в командном зачете сотрудники ТОАЗа завоевали серебро. В личном первенстве на гармошках отличились Василий Соколов и Алексей Блуднин, на одинарном – Сергей Роон и Егор Шкаев.

Вячеслав Мошечков, начальник управления автотранспорта АО «Тольяттиазот»:

Соревнования регионального уровня позволяют не только выявить лучших в профессии, но и способствуют повышению квалификации водительского состава, повышают престиж профессии. Безопасность вождения и отсутствие аварий при осуществлении пассажирских перевозок — главный показатель результативности в нашей работе. Помимо повышения уровня профессионализма водителей, «Тольяттиазот» регулярно модернизирует подвижной состав предприятия. В 2024 году было проведено обновление парка пассажирских автобусов, который пополнился пятью корпоративными машинами.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ТОАЗ»