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VK Видео станет отдельным приложением: платформа будет развиваться по модели YouTube

18 мая 2022 14:54
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Об этом сообщил в ходе РИФ гендиректор VK Владимир Кириенко.

VK до конца года планирует запустить свою платформу VK Видео в качестве отдельного приложения, которое будет развиваться по модели YouTube, передает ТАСС

"До конца года планируем запустить платформу ВК Видео как отдельное приложение. Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube", сообщил в ходе РИФ гендиректор VK Владимир Кириенкоо.

Также он уточнил, что в перспективе VK будет увеличивать разнообразие контента, в том числе планируется партнерство с крупными самостоятельными сервисами, которые можно использовать в рамках соцсети "ВКонтакте".

 

Фото:  pixabay

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