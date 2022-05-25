VK и Минцифры запустили бета-версию магазина приложений RuStore для Android

VK при поддержке Минцифры создал отечественный магазин приложений RuStore. Сегодня состоялся запуск, пока в режиме бета-теста, сообщает iphones.ru.
В нем доступны все популярные в России приложения, включая удалённые из Play Market: Сбербанк Онлайн, Альфа-Банк, ВТБ Онлайн и многие другие.
На старте пользователям доступно более 100 приложений, в числе которых:
▪️ популярные сервисы
▪️ приложения мобильных операторов
▪️ игры
▪️ маркетплейсы
В бета-версии RuStore интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK.
Этим летом разработчики добавят push-уведомления, платежную систему и рейтинги приложений. А до конца года обещают также запустить аналитические и маркетинговые инструменты.
RuStore уже доступен для загрузки на официальном сайте. Также есть веб-версия, которая работает на iOS.
Фото: iphones.ru