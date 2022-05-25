VK и Минцифры запустили бета-версию магазина приложений RuStore для Android

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VK при поддержке Минцифры создал отечественный магазин приложений RuStore. Сегодня состоялся запуск, пока в режиме бета-теста, сообщает iphones.ru.

В нем доступны все популярные в России приложения, включая удалённые из Play Market: Сбербанк Онлайн, Альфа-Банк, ВТБ Онлайн и многие другие.

На старте пользователям доступно более 100 приложений, в числе которых:

▪️ популярные сервисы

▪️ приложения мобильных операторов

▪️ игры

▪️ маркетплейсы

В бета-версии RuStore интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK.

Этим летом разработчики добавят push-уведомления, платежную систему и рейтинги приложений. А до конца года обещают также запустить аналитические и маркетинговые инструменты.

RuStore уже доступен для загрузки на официальном сайте. Также есть веб-версия, которая работает на iOS.

Фото: iphones.ru