Будьте осторожны.
14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град
Диагностика рака и контроль заболеваний. Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования..
Пациенты Хворостянской ЦРБ проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Сотрудниками УФСБ СО пресечена деятельность тольяттинца, причастного к изготовлению и сбыту наркотических средств 
Вопросы обеспечения региональной безопасности и взаимодействия с правоохранительными структурами будет курировать заместитель председателя Правительства Никита Зубко.
Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора региона
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет, семьи имеющие детей.
Самарская областная детская библиотека объявила старт областного конкурса творческих работ "Детство без опасности"
Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных.
В Китае животноподобного робота внедрили в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
До внедрения видеоаналитики данные о количестве и содержимом палет собирались по отчетам сотрудников. Это могло приводить к ошибкам и затрудняло быструю проверку, если возникали сомнения.
Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла «тайну» палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов
Он заплатит штрафа в доход государства.
В Красноярском районе экс-глава сельского поселения осужден за воспрепятствование предпринимательству
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
13 августа 2025 16:20
«Билайн Big Data & AI» — команда по работе с большими данными и искусственным интеллектом — внедрила новое решение для подсчета продукции на производстве хлебобулочных изделий RVK FOOD в Самаре.

На заводе RVK FOOD ежедневно производится около 400 тыс. замороженных хлебобулочных полуфабрикатов, которые поставляются в крупные торговые сети и кофейни по всей России. Для компании важно не только поддерживать высокие объемы, но и обеспечивать контроль и прозрачность процессов на каждом этапе, в том числе при помощи цифровых инструментов.

RVK FOOD уже применяет видеоаналитику Билайна для подсчета изделий на производственных линиях. Это дает дополнительную информацию о загрузке оборудования и помогает повысить эффективность работы предприятия. Однако контроля требовал еще и участок отгрузки, где готовые палеты с продукцией перемещают со второго этажа производства вниз, в складские холодильники. Особенно это касалось изготовления круассанов.

Для решения этой задачи команда Билайн Big Data & AI внедрила новую систему видеоаналитики для отслеживания отгрузки готовой продукции на склад. Нейросеть определяет идентификатор на палете с буквой, обозначающей тип продукции — слойка, круассан или язычок, — и фиксирует количество палет каждого вида в момент их погрузки в лифт. Вся информация о количестве и составе отгруженной продукции поступает во внутреннюю систему компании по API (программный интерфейс). Теперь каждый этап движения продукции — от выхода с линии до отправки — фиксируется и анализируется искусственным интеллектом, что снижает вероятность ошибок и повышает скорость реакции на внештатные ситуации.  

Павел Шувалов, директор производства RVK FOOD:
«Если раньше для проверки в случае расхождений или вопросов приходилось самостоятельно пересматривать записи за весь день, то теперь система позволяет быстро выявлять расхождения. Например, благодаря видеоаналитике обнаружили палету, промаркированную как слойки, хотя внутри находились язычки. Такая ошибка могла бы привести к недопониманию с партнерами, но была своевременно исправлена благодаря внедрению технологий».

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:
«RVK FOOD — пример компании, которая не боится пробовать и внедрять новые решения и стремится к усилению прозрачности на предприятии. Внедрение цифровых инструментов не всегда связано с масштабной перестройкой процессов, особенно на первых этапах. Это могут быть небольшие задачи, но даже на их примере можно увидеть, как ИИ и новые данные качественно влияют на эффективность производства».

В планах RVK FOOD — интегрировать данные видеоаналитики, поступающие с производственных линий и зоны отгрузки, в единую систему. Это позволит в реальном времени отслеживать этапы движения продукции и увеличит контроль за производственными процессами. Кроме этого, компания рассматривает внедрение новых моделей видеоаналитики для контроля загрузки продукции в транспорт и мониторинга состояния производственных линий. 

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru 
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  freepik.com

